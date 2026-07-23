Microsoft Flight Simulator 2024: Lässt Spieler jetzt mit dem legendären Goodyear Blimp abheben

Microsoft Flight Simulator 2024 bekommt den Goodyear Blimp und ermöglicht damit eine völlig neue Art des Rundflugs.

Ein außergewöhnliches neues Fluggerät steht ab sofort in Microsoft Flight Simulator 2024 bereit: Der berühmte Goodyear Blimp kann erstmals innerhalb der Flugsimulator-Reihe selbst gesteuert werden.

Die Veröffentlichung folgt auf das kürzlich veröffentlichte World Update 22: US National Parks, das mehr als 30 Nationalparks und Monumente umfasst. Durch seine vergleichsweise niedrige Reisegeschwindigkeit eignet sich das Luftschiff insbesondere für ausgedehnte Rundflüge über die neuen Landschaften.

Jorg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, sieht darin die passende Ergänzung zum jüngsten World Update.

„Der berühmte Goodyear Blimp ist das perfekte Luftfahrzeug, um die beeindruckenden und abwechslungsreichen Landschaften Amerikas sowie 36 seiner Nationalparks aus der Luft zu erleben.“

Ein Luftschiff mit besonderem Flugverhalten

Der moderne Goodyear Blimp basiert auf der deutschen Zeppelin New Technology (NT). Anders als klassische Prallluftschiffe verfügt das mit Helium gefüllte Fluggerät über eine interne Struktur.

Zum technischen Aufbau gehören eine Konstruktion aus Kohlefaser und Aluminium, computergesteuerte Flugflächen, drei Triebwerke mit Schubvektorsteuerung sowie Fly-by-Wire-Kontrollen. Die Gondel kann für bis zu 14 Personen konfiguriert werden.

Mit einer Länge von rund 75 Metern kann das Luftschiff mehr als 22 Stunden in der Luft bleiben. Die Reichweite beträgt rund 600 Meilen, während eine Höchstgeschwindigkeit von 73 mph erreicht wird.

Goodyear Chief Pilot of Training & Safety Standards Adam Basaran zeigte sich insbesondere von der Umsetzung des Wingfoot Two im Simulator beeindruckt.

„Die Grafik sieht fantastisch aus! Wingfoot Two wurde genauso eingefangen, wie er in Wirklichkeit aussieht – sogar die Tastatur für den LED-Anzeigencomputer im linken Ablagefach des Piloten ist vorhanden.“

Blimp-Fliegen verlangt Geduld

Auch beim Flugverhalten unterscheidet sich das Luftschiff deutlich von Flugzeugen und Hubschraubern. Basaran verweist auf die große Masse von fast 20.000 Pfund bei insgesamt lediglich 600 PS.

Steuerbefehle wirken sich deshalb nicht unmittelbar auf die Bewegung aus.

„Es gibt eine Verzögerung zwischen den Steuer- und Triebwerkseingaben und der Reaktion des Luftschiffs, also muss man geduldig sein. Man sollte sich das Fliegen des Blimps so vorstellen, als würde man ein großes Schiff auf dem Ozean steuern.“

Auch Wind spielt aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit eine wichtige Rolle. Piloten sollten deshalb die richtige Flughöhe wählen, um Rückenwind auszunutzen beziehungsweise Gegenwind möglichst gering zu halten.

Für den ersten Ausflug empfiehlt Basaran einen Start an der Heimatbasis Wingfoot Lake in Mogadore, Ohio, gefolgt von einem kurzen Flug zum historischen Akron Air Dock am Akron Fulton Airport.

Seine Botschaft für virtuelle Piloten fällt entsprechend eindeutig aus.

„Es gibt keinen besseren Weg, die Welt zu sehen, als mit einem Blimp. Er wird Simmer dazu bringen, sich Zeit zu nehmen und die Reise zu genießen.“

Microsoft Flight Simulator 2024 ist für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 und Steam erhältlich. Das Spiel ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere.