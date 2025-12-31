Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5 Pro vs. Xbox Series X im Grafik‑Check

PS5 Pro vs. Series X im Technik‑Check: Microsoft Flight Simulator 2024 bleibt bei 30 FPS – aber Sony‑Spieler bekommen trotzdem ein starkes Next‑Gen‑Erlebnis.

Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint in seiner weiterentwickelten Version nun auch für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro und übernimmt nahezu alle Funktionen der Xbox‑Fassung.

Die Umsetzung bietet die vollständige Simulationserfahrung mit globaler Kartendaten‑Integration, dynamischem Wetter, realistischen Flugmodellen und den bekannten grafischen Features, die das Spiel seit seinem Debüt auszeichnen.

Ein Unterschied zur Xbox‑Version besteht darin, dass PlayStation‑Spieler zum Start offenbar keine Möglichkeit haben, zusätzliche Stadt‑ oder Flughafen‑Datenpakete direkt auf die interne SSD herunterzuladen. Diese Funktion ist auf Xbox bereits etabliert, fehlt jedoch zum Launch auf PS5 und PS5 Pro. Trotz dieser Einschränkung liefert die PlayStation‑Version ein technisch beeindruckendes Gesamtbild.

Das Spiel läuft auf beiden PlayStation‑Modellen mit einer Zielbildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Auf der PS5 Pro besteht zusätzlich die Option, die Bildrate zu entsperren, sofern ein 120‑Hz‑VRR‑Display angeschlossen ist. Dadurch kann das Spiel in bestimmten Szenarien flüssiger wirken, auch wenn die Simulation weiterhin stark CPU‑gebunden bleibt.

Die PS5 Pro‑Version bietet darüber hinaus technische Verbesserungen, die auf die höhere GPU‑Leistung der Konsole zurückzuführen sind. Dazu gehören eine stabilere Bildausgabe, höhere interne Renderauflösungen und eine insgesamt sauberere Darstellung komplexer Szenen wie dichter Städte, detaillierter Flughäfen oder anspruchsvoller Wettereffekte.

Der Technik‑Check zeigt, dass Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation eine nahezu vollständige Umsetzung der Xbox‑Erfahrung darstellt und auf der PS5 Pro zusätzliche grafische Vorteile bietet, ohne die grundlegenden Performance‑Ziele zu verändern.

