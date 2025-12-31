Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5 Pro vs. Xbox Series X im Grafik‑Check

Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint in seiner weiterentwickelten Version nun auch für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro und übernimmt nahezu alle Funktionen der Xbox‑Fassung.
Die Umsetzung bietet die vollständige Simulationserfahrung mit globaler Kartendaten‑Integration, dynamischem Wetter, realistischen Flugmodellen und den bekannten grafischen Features, die das Spiel seit seinem Debüt auszeichnen.
Ein Unterschied zur Xbox‑Version besteht darin, dass PlayStation‑Spieler zum Start offenbar keine Möglichkeit haben, zusätzliche Stadt‑ oder Flughafen‑Datenpakete direkt auf die interne SSD herunterzuladen. Diese Funktion ist auf Xbox bereits etabliert, fehlt jedoch zum Launch auf PS5 und PS5 Pro. Trotz dieser Einschränkung liefert die PlayStation‑Version ein technisch beeindruckendes Gesamtbild.
Das Spiel läuft auf beiden PlayStation‑Modellen mit einer Zielbildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Auf der PS5 Pro besteht zusätzlich die Option, die Bildrate zu entsperren, sofern ein 120‑Hz‑VRR‑Display angeschlossen ist. Dadurch kann das Spiel in bestimmten Szenarien flüssiger wirken, auch wenn die Simulation weiterhin stark CPU‑gebunden bleibt.
Die PS5 Pro‑Version bietet darüber hinaus technische Verbesserungen, die auf die höhere GPU‑Leistung der Konsole zurückzuführen sind. Dazu gehören eine stabilere Bildausgabe, höhere interne Renderauflösungen und eine insgesamt sauberere Darstellung komplexer Szenen wie dichter Städte, detaillierter Flughäfen oder anspruchsvoller Wettereffekte.
Der Technik‑Check zeigt, dass Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation eine nahezu vollständige Umsetzung der Xbox‑Erfahrung darstellt und auf der PS5 Pro zusätzliche grafische Vorteile bietet, ohne die grundlegenden Performance‑Ziele zu verändern.
Ich bin gespannt wann von der PlayStation mal ein Kracher auf die Xbox kommt. Und wenn dann bitte God of War. Als Beispiel.
Days Gone würde auch reichen. 😁
Das wird nicht passieren.
Die top Spiele von ps werden bestimmt nicht auf die xbox kommen
Wunderschöne euch alle ein guten Rutsch ins neues Jahr
Wieder zeigt sich wie unnötig die bro Konsole doch ist. Ach, ich werde mir langsam selber langweilig damit. 😮💨
Die Playstation 5 Pro mal wieder gar nicht so Pro. Mit der Series X Version ist man wieder bestens bedient🙂
Hätte mich jetzt auch gewundert wenn es auf der Pro nicht gravierende Verbesserungen geben würde. Das Microsoft mit der Pro umgehen kann sieht man ja an Forza Horizon 5, wobei es da schon noch Luft nach oben gibt.
Schaut aber schon ein ganzes Stück besser aus als auf der SeriesX.
Ich bin gespannt wie 26 dann vr läuft 🙂