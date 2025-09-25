Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5-Version erscheint im Herbst

Mit Microsoft Flight Simulator 2024 hebt die legendäre Flugsimulation erstmals auf der PlayStation 5 ab!

Der Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint offiziell im Herbst 2025 für die PlayStation 5 und bringt die weltweit führende Flugsimulation erstmals auf Sonys Konsole.

Spieler können ihre Karriere als Pilot verfolgen, indem sie dynamisch generierte Missionen übernehmen, sich mit anderen Piloten messen und dabei die bislang detaillierteste digitale Nachbildung der Erde erkunden.

Die neue Version des Microsoft Flight Simulator 2024 bietet die größte Flugzeugflotte in der Geschichte der Serie und setzt mit verbesserter Authentizität, Realismus und technischer Präzision neue Maßstäbe im Genre.

Ob Linienflug, Frachtmission, Rettungseinsatz oder Erkundungsflug – die Vielfalt der Missionen sorgt dafür, dass jede Karriere einzigartig verläuft.

Die realistischen Wetterbedingungen, detaillierte Flughäfen und die globale Community machen Microsoft Flight Simulator 2024 zu einem immersiven Erlebnis, das über den klassischen Simulator hinausgeht.