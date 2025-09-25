Microsoft Flight Simulator 2024: PlayStation 5-Version erscheint im Herbst

23
Image: Xbox Game Studios

Mit Microsoft Flight Simulator 2024 hebt die legendäre Flugsimulation erstmals auf der PlayStation 5 ab!

Der Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint offiziell im Herbst 2025 für die PlayStation 5 und bringt die weltweit führende Flugsimulation erstmals auf Sonys Konsole.

Spieler können ihre Karriere als Pilot verfolgen, indem sie dynamisch generierte Missionen übernehmen, sich mit anderen Piloten messen und dabei die bislang detaillierteste digitale Nachbildung der Erde erkunden.

Die neue Version des Microsoft Flight Simulator 2024 bietet die größte Flugzeugflotte in der Geschichte der Serie und setzt mit verbesserter Authentizität, Realismus und technischer Präzision neue Maßstäbe im Genre.

Ob Linienflug, Frachtmission, Rettungseinsatz oder Erkundungsflug – die Vielfalt der Missionen sorgt dafür, dass jede Karriere einzigartig verläuft.

Die realistischen Wetterbedingungen, detaillierte Flughäfen und die globale Community machen Microsoft Flight Simulator 2024 zu einem immersiven Erlebnis, das über den klassischen Simulator hinausgeht.

23 Kommentare Added

  1. faktencheck 130640 XP Elite-at-Arms Bronze | 25.09.2025 - 10:13 Uhr

    Sieht schon chic aus. Für ne Runde zwischen durch OK aber langfristig nichts für mich.

    0
  2. IsamuAi 1620 XP Beginner Level 1 | 25.09.2025 - 10:36 Uhr

    Um ein Haar hätte ich mir einen PC, nur für den FlightSim gekauft. Zum Glück kommt er nun für die Playsi. 3.5K gespart. Freu mich richtig!

    0
  3. GERxJOHNNY 47490 XP Hooligan Treter | 25.09.2025 - 10:40 Uhr

    Das muss echt eine tolle Zeit als Playstation Spieler sein. Sie werden von Microsoft reichlich beschenkt

    0
  5. HakunaTraumata 101760 XP Profi User | 25.09.2025 - 10:56 Uhr

    Werde ich mir zu Weihnachten gönnen. Denke mal vom 3-8 mindestens wird das Netzwerk wieder tot sein

    0

