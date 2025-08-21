Microsoft Flight Simulator 2024: Sieben deutsche Städte in fotorealistischer Qualität jetzt kostenlos

City Update 12: Deutschland im Microsoft Flight Simulator veröffentlicht! Sieben deutsche Städte in fotorealistischer Qualität jetzt kostenlos verfügbar.

Mit dem City Update 12 für Microsoft Flight Simulator 2024 erhaltet ihr eine umfassende visuelle Überarbeitung von sieben deutschen Städten in fünf Bundesländern.

Die aktualisierten Regionen sind Augsburg in Bayern, Bremen in der gleichnamigen Stadtstaat, Dresden und der Stadtteil Leuben sowie Leipzig in Sachsen, Kiel in Schleswig-Holstein und Münster in Nordrhein-Westfalen.

Jede dieser Städte wurde mit fotorealistischer Präzision nachgebildet und bietet euch die Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, botanische Gärten, Brücken und moderne Hochhäuser aus der Luft zu erkunden.

Das Update steht euch kostenlos zur Verfügung und kann direkt über den In-Sim-Marktplatz heruntergeladen werden. Es richtet sich an alle Besitzer von Microsoft Flight Simulator 2024 und lädt dazu ein, die kulturelle und architektonische Vielfalt Deutschlands aus der Vogelperspektive zu erleben.