Microsoft Flight Simulator 2024: Sim Update 5 bringt PS VR2, Karriere-Upgrade und Technik-Verbesserungen

Mit Sim Update 5 erhält Microsoft Flight Simulator 2024 ein umfangreiches Update, das neben spürbaren Leistungsverbesserungen auch neue Funktionen wie die Unterstützung für PlayStation VR2 sowie erweiterte Karriereinhalte integriert.

Im technischen Bereich wurde insbesondere die Performance optimiert, wodurch Bildraten steigen und Ruckler reduziert werden sollen, vor allem in dicht bebauten Städten und auf komplexen Flughäfen. Zusätzlich behebt das Update Grafikprobleme auf AMD Radeon RX 9xxx Grafikkarten und sorgt für konsistente Belichtungsdarstellung auf unterschiedlichen Systemen.

Erstmals wird zudem PlayStation VR2 vollständig unterstützt, wobei Spieler auf der PS5 die Virtual-Reality-Funktion ohne Zusatzkosten nutzen können.

Ergänzend dazu wurden spezielle Anpassungen für die VR-Nutzung integriert, darunter eine optionale HUD-Deaktivierung im VR-Modus sowie überarbeitete Tooltips, die näher an Bedienelementen angezeigt werden, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Auch der Karrieremodus wurde umfassend überarbeitet und vollständig freigeschaltet. Neue Spezialisierungen wie schwere Flugzeuge und VTOL-Inhalte stehen nun zur Verfügung, während gleichzeitig zahlreiche Komfortverbesserungen umgesetzt wurden. Dazu zählen ein intelligenteres Missionssystem, das Start- und Landebedingungen besser berücksichtigt, ein überarbeitetes ATC-Warteschlangensystem sowie zuverlässiger funktionierende Bodenservices.

Zusätzliche Anpassungen betreffen die Benutzeroberfläche, bei der unter anderem neue Anzeigeoptionen, verbesserte Controller-Unterstützung und erweiterte Grafikmenüs integriert wurden. Ebenso wurden Auswahlmöglichkeiten für Flugzeugvarianten übersichtlicher gestaltet.

Im Bereich Flugzeuge und Avionik erweitert das Update die Simulation um neue Systeme wie die Avidyne IFD540/550 für die Cessna 172 sowie eine Schnittstelle für realistischere Wetterradar-Implementierungen durch Drittentwickler. Parallel dazu wurden zahlreiche Verbesserungen an bestehenden Flugzeugen vorgenommen.

Sim Update 5 steht allen Besitzern von Microsoft Flight Simulator 2024 kostenlos zur Verfügung.