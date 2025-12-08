Microsoft Flight Simulator 2024: Spiel auf PlayStation 5 und PS5 Pro durchgestartet

Einmal um die ganze Welt oder einfach nur die Heimat von oben erkunden: mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 ist das jetzt auch auf den aktuellen Konsolen von SONY möglich.
Nachdem am 3. Dezember bereits Frühbucher im Early Access abgehoben hatten, ist der reguläre Release des Spiels auf jetzt für alle anderen erfolgt.
Microsoft Flight Simulator 2024 erschien ursprünglich im November 2024 für Xbox und PC. Mit der Veröffentlichung auf Playstation führt Microsoft seine Multiplattformstrategie fort.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist cool aber mehr als über die eigene Bude fliegen hab ich auch nicht gemacht. 🤣
Das selbe bei mir, aber ich lebe recht ländlich also gab es nicht virl zu sehen.
Es bräuchte sowas wie Horizon nur halt mit Flugzeugen, aber wäre wohl zu sehr Nische.
Ab und zu fliege ich auch mal ne Runde aber es ist schwieriger als gedacht.😅 Schön das nun sein Publikum erweitert wird.
Ich finde die Flight Simulator schon wirklich cool. Aber der ganz große Pilot werde ich in diesem Leben nicht mehr. Es hapert immer an der Landung.
Naja, nach Gears of War und der Halo Ankündigung hab ich das Gefühl, dass Xbox seine ganzen Exclusives rausrückt und von Sony kaum was zurück bekommt…
Dabei geht es nicht um geben und nehmen, sondern dass Microsoft auf der XBox kein Geld mit seinen Spielen verdient. Auf der Playstation wird noch Geld mit Games verdient, warum sollten sie Ihre Games auf die XBox bringen ?
MFS ist schon cool hab schon paar Flugstunden auf der Xbox und auf der PS5 warte ich bis es im Angebot kommt dann gönne ich es mir
Cool, freut mich für die ps gamer
danke für die Info xxxx
Ich muss mir mal ein tolles setup zulegen, immer mit Maus und Tastatur kommt nie das „richtige“ Feeling auf.
Ich spiele es zwar kaum, aber ich es ist ein richtig gutes Spiel.
Ja, die nächste Xbox Generation könnte die letzte sein. Die Konsolensparte wird schon länger stiefmütterlich behandelt und entsprechend ist auch die Wettbewerbsfähigkeit zu Sony praktisch nicht mehr gegeben.