Microsoft Flight Simulator 2024: Spiel auf PlayStation 5 und PS5 Pro durchgestartet

Nach dem Early Access in der letzten Woche ist der Microsoft Flight Simulator 2024 jetzt für alle auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro spielbar.

Einmal um die ganze Welt oder einfach nur die Heimat von oben erkunden: mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 ist das jetzt auch auf den aktuellen Konsolen von SONY möglich.

Nachdem am 3. Dezember bereits Frühbucher im Early Access abgehoben hatten, ist der reguläre Release des Spiels auf jetzt für alle anderen erfolgt.

Microsoft Flight Simulator 2024 erschien ursprünglich im November 2024 für Xbox und PC. Mit der Veröffentlichung auf Playstation führt Microsoft seine Multiplattformstrategie fort.