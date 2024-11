Microsoft Flight Simulator 2024: Um diese Uhrzeit geht es in die Lüfte

Wir hoffen, ihr habt euren Flugschein gemacht und euer Flugzeug vollgetankt, denn Xbox Game Studios und Asobo Studio haben die Abflugzeiten für den Microsoft Flight Simulator 2024 bekannt gegeben.

Der Flug-Simulator wird am 19. November, um 17:00 Uhr, für Xbox Series X|S, sowie Windows-PC und Steam erscheinen. Auch mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Game Pass wird das Spiel an diesem Tag direkt spielbar sein.

Microsoft Flight Simulator 2024 is cleared for landing! Please consult the Arrivals Board to confirm the release time in your local area. 🛬 pic.twitter.com/zjMxTUW9Sm

— Microsoft Flight Simulator✈️ (@MSFSofficial) November 12, 2024