Microsoft Flight Simulator 2024: Update mit besserer Grafik und massivem Performance-Boost

28
Riesiges Update für Microsoft Flight Simulator: Sim Update 4 bringt mehr Stabilität, neue Features und bessere Grafik!

Das neue Sim Update 4 für Microsoft Flight Simulator 2024 mit der Version 1.6.32.0 steht ab sofort zur Verfügung und bringt euch eine Reihe an Verbesserungen, die sowohl neue Funktionen als auch deutliche Stabilitäts- und Performance-Gewinne umfassen.

Das Update erweitert den World-Fotografen-Modus, indem die Sammlung nun lediglich den Titel des jeweils angewählten Ziels anzeigt, was zu einer klareren Übersicht führt.

Zusätzlich wurde im Avatar-Editor ein Ladeindikator integriert, um den Übergang zwischen Menüs transparenter zu gestalten. Konsolenspieler erhalten außerdem eine neue grafische Option, mit der sich Sicherheitsgurte ein- oder ausblenden lassen.

Besonders für Helikopterpiloten interessant ist die Ergänzung einer Assistenzfunktion, die euch vor dem Eintritt in den Vortex Ring State schützt und damit die Steuerung in anspruchsvollen Fluglagen erleichtert.

Parallel zu den neuen Features arbeitet das Update umfassend an der technischen Grundlage des Simulators. Seltene Abstürze und Fehler wurden behoben, darunter ein Absturz im Zusammenhang mit FSR während des Startvideos sowie Probleme in der Gewebe-, Reifen- und Fußabdrucksimulation.

Die Entwickler haben zudem die Grasdarstellung optimiert und zahlreiche Performanceverbesserungen implementiert, die Flughäfen, ATC, Flugzeuge und Landschaften betreffen.

Auch Verkehrssysteme wie Boote und Straßenverkehr profitieren von einem effizienteren Ressourcenmanagement. Darüber hinaus wurde der gesamte Sim-Flow-Code überarbeitet, was euch insgesamt flüssigere Abläufe und kürzere Reaktionszeiten bietet.

  1. -Ark- 9560 XP Beginner Level 4 | 09.12.2025 - 10:26 Uhr

    Super, wie das supportet wird.
    Leider langweilt mich das Spiel in der Praxis echt arg, auch wenn ich es theoretisch super cool finde ^^

    0
  2. BasDom 23420 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.12.2025 - 10:44 Uhr

    Oh ein Performance Update, cool. Werde ich später mal ausprobieren.

    0
  5. Terendir 145300 XP Master-at-Arms Gold | 09.12.2025 - 11:20 Uhr

    urks… wollte das eigentlich mal anwerfen. Jetzt mit dem neuen Rechner eigentlich umso spannender… Aber Simulationen sind immer so zeitaufwändig xD

    0

