Microsoft Flight Simulator 2024: Xbox Series X|S vs PC im Grafikvergleich

Nach einigen Startschwierigkeiten zum Launch heben die Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator 2024 jetzt pünktlich an.

Einen Vergleich des Simulators mit markanten Orten im Spiel und in der Realität haben wir euch bereits in diesem Video gezeigt. In einem weiteren Video von ElAnalistaDeBits gibt es jetzt einen Vergleich zwischen Xbox Series X|S und dem PC.

Bei den Systemen für den Vergleich handelt es ich um:

Xbox Series S: Auflösung für gewöhnlich 1080p bei 30fps

Xbox Series X: Auflösung für gewöhnlich 1440p bei 30fps

PC: RTX 4080 Super | i9 12900K | 32 GB DDR5

Laut der Analyse ist der Microsoft Flight Simulator 2024 auf den Konsolen bei 30fps gelockt. Mit VRR sind aber 5 bis 10fps mehr drin.

Wer auf Xbox Series S abhebt, der muss dort mit einer geringeren Zeichendistanz sowie einem niedrigeren Detaillierungsgrad auskommen.

Weiteren wurde gegenüber der Xbox Series X auf dem leistungsstärkeren PC Raytracing für die Schatten sowie für einen höheren Grad bei den Details ermittelt.