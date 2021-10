Microsoft Flight Simulator: Anmeldung zum Pre-Release Test für Update 6

Das Team des Microsoft Flight Simulator startet den nächste Pre-Release Test für Update 6. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Anmeldung hat am 1. Oktober begonnen. Es wird nach Spielern gesucht, die auf allen drei Plattformen testen: PC, Xbox Series S und Xbox Series X. Auf jeder Plattform steht nur ein begrenzter Platz zur Verfügung. Diese Gelegenheit ist nur für Microsoft Store Sim-Benutzer offen.

Sim Update 6 wird hauptsächlich Fehlerbehebungen enthalten und das Ziel ist es, die Leistung und Stabilität der Simulation auf allen Plattformen zu testen. Feedback wird über den Windows Feedback Hub (PC) und die Funktion „Problem melden“ auf der Xbox gesammelt. Dieser Flug wird unter NDA stehen und alle Berichte sollten über die oben genannten Apps und nicht über die Foren, sozialen Medien und andere veröffentlicht werden.

Meldung mit Windows Feedback Hub (PC):

Vergewissert euch, dass ihr mit dem euren Flug zugeordneten GamerTag eingeloggt seid.

Wählt als Kategorie „Apps“ und dann „Microsoft Flight Simulator“.

Melden mit „Problem melden“ (Xbox):

Wenn das Bundle nicht installiert ist, müsst möglicherweise die App „Report a Problem“ (Problem melden) manuell installieren, wenn ihr die Schaltfläche „Report a Problem“ nicht seht, wenn ihr die Anleitung gedrückt haltet.

Wählt die Kategorie „Spiele“ und die Unterkategorie „Microsoft Flight Simulator“.

Wenn die Registrierung am 1. Oktober geöffnet ist, folgt bitte diesen Anweisungen:

Startet auf eurem Windows 10-Gerät den Xbox Insider Hub.

Navigiert zu Previews > Microsoft Flight Simulator.

Wählt Beitreten.

Ihr erhaltet eine Benachrichtigung, dass der Test voll ist und keine weiteren Plätze für diesen Test verfügbar sind, wenn alle Plätze belegt sind. Wenn ihr diese Meldung NICHT erhaltet, seid im Test!

Ein Update für den Microsoft Flight Simulator wird am 6. Oktober zur Verfügung stehen und kann über die Store-App heruntergeladen werden. Dieses Update muss installiert werden, um an der Prüfung teilnehmen zu können. Bitte denkt daran, dass ihr den Simulator auf eurem PC möglicherweise neu installieren müsst, wenn ihr den Inhalt des Simulators nicht in einem benutzerdefinierten Pfad gespeichert habt.

Lest unbedingt die NDA!

Nachdem die Anmeldungen abgeschlossen sind, beginnen die Tests am 6. Oktober.