Microsoft Flight Simulator: CRJ 550 und 700 von Aerosoft heben ab

Der deutsche Entwickler Aerosoft hat für den Microsoft Flight Simulator zwei Flugzeuge beigesteuert, die Spieler jetzt auf PC steuern können: den CRJ 550 bzw. den CRJ 700.

„Die neuen Canadair Regionaljets, die heute vorgestellt werden, haben eine Kapazität von 50-100 Passagieren und verfügen über ein Drei-Kabinen-Layout. Diese Flugzeuge werden von vielen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt eingesetzt und sind für ihre Effizienz, niedrigen Betriebskosten und Sicherheit bekannt. In Flugsimulatoren sind diese Jets auch bei Hobby-Flugzeugpiloten sehr beliebt, da diese Flugzeuge oft auf Strecken eingesetzt werden, die weniger als drei Stunden dauern und sich perfekt für eine Flugsitzung eignen.

Dieses einzigartige Add-on ist in enger und fruchtbarer Zusammenarbeit mit Microsoft und Asobo Studio entstanden. Dabei haben wir sichergestellt, dass alle verfügbaren Features des Microsoft Flight Simulators implementiert wurden. Der CRJ wird in seiner kompletten Komplexität bis ins kleinste Detail simuliert – selbst die Cockpits beinhalten nahezu alle Systeme, die wie im echten Flugzeug funktionieren, darunter das komplexe Flight Management System (FMS), der elektronische Flight Bag und das Head-up Guidance System (HGS) in einer nie dagewesenen visuellen und technischen Qualität, die ambitionierte Piloten begeistern wird.“