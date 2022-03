Microsoft Flight Simulator: Dank Cloud auf Xbox One spielbar

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Der Microsoft Flight Simulator ist jetzt via Cloud auch auf der Xbox One und weiteren Geräten spielbar.

Die Cloud von Microsoft ermöglicht es erstmals allen Xbox One-Besitzern den Microsoft Flight Simulator zu spielen. Während die eigentliche Hardware viel zu schwach für das Spielen des Microsoft Flight Simulators wäre, so übernimmt die Cloud den Rest.

Microsoft verkündete auch gleich die großen Vorteile des Zugriffs auf Microsoft Flight Simulator über Xbox Cloud Gaming:

Microsoft Flight Simulator kann jetzt auch auf Xbox One gespielt werden. Viele Spieler haben sich genau das gewünscht. Sie können den Simulator über das Xbox Dashboard starten und schnell in ein High-Fidelity-Erlebnis eintauchen (bis zu 1080p und 30fps).

Sie können nun den Planeten von jedem der unterstützenden Geräte aus erkunden und schnell abheben, da Sie den Simulator nicht auf Ihrer Festplatte installieren müssen.

Der Microsoft Flight Simulator kann auch außerhalb der Konsole auf unterstützten Mobiltelefonen, Tablets und PCs mit geringerer Ausstattung gespielt werden.

Standard-Controller-Eingaben von Bluetooth-Controllern wie dem Xbox Wireless Controller für Cloud-Gaming werden unterstützt.

Das Multiplayer-Erlebnis für alle Simmer ist identisch mit dem auf dem PC und der Xbox Series X|S, sodass alle denselben Luftraum teilen können, unabhängig davon, welches Gerät sie benutzen.

Die Welt-Updates I-VI werden automatisch an alle Spieler gestreamt, und alle bisherigen Käufe auf der Xbox Series X|S sowie der gesamte Xbox-Marktplatz sind verfügbar.

Der Microsoft Flight Simulator ist somit dank Xbox Cloud Gaming (xCloud) mit der Xbox One spielbar. Doch damit nicht genug, wer will, kann über den Webbrowser oder via Android und iOS abheben.