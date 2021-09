Microsoft Flight Simulator: Deutsches Flugzeug eröffnet Local Legends-Serie

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Microsoft freut sich ankündigen zu können, dass das Flugzeug „Junkers JU-52“, das erste Flugzeug der „Local Legends“-Serie, ab sofort im Microsoft Flight Simulator erhältlich ist. Die Serie zelebriert die Geschichte der Luftfahrt.

Microsoft verkündet: „Wie wir auf der gamescom angekündigt haben, haben wir als Ergänzung zum kürzlich erschienenen Welt-Update VI – Österreich, Deutschland und Schweiz ein berühmtes deutsches Flugzeug aus dem Jahr 1930 ausgewählt, die Junkers JU-52. In Deutschland wird die Junkers JU-52 liebevoll ‚Tante JU‘ genannt.“ „Das Team hat intensiv daran gearbeitet, das Flugzeug so authentisch und genau wie möglich nachzubilden. Wir haben das gesamte Flugzeug mit einem hochauflösenden Digitalscanner gescannt, um einen extrem hohen Grad an Detailtreue und Genauigkeit zu erreichen.“ „Wir haben sogar mit Bernd Junkers, dem Enkel des ursprünglichen Konstrukteurs Hugo Junkers, und mit der Deutsche-Lufthansa-Berlin Stiftung zusammengearbeitet, die eines der letzten erhaltenen Exemplare dieses berühmten Flugzeugs aufbewahrt.“ „Um vollständige Genauigkeit zu gewährleisten, haben wir uns mit einem Lufthansa-Piloten beraten, der tatsächlich eine der letzten überlebenden Junkers JU-52 geflogen ist – die berühmte D-AQUI und der erste Schöpfer dieses Flugzeugs im digitalen Raum, Oliver Moser.“

Luftfahrtgeschichtsjunkies und Flugzeugenthusiasten haben gleichermaßen die Möglichkeit, diese Schönheit und Handwerkskunst sowie die Freude am Fliegen der Junkers JU-52 zu bewundern. Die Junkers JU-52 ist ab sofort auf dem Simulator-Marktplatz für 14,99 Euro erhältlich.

Die Flugzeuge der Microsoft Flight Simulator „Local Legends“-Serie sind in der jeweiligen Region des Welt-Updates außerordentlich berühmt, aber einem weltweiten Publikum oft nicht so bekannt. Microsoft wird dazu in den nächsten Monaten weitere Flugzeuge für Xbox Series X|S und PC vorstellen.