Microsoft Flight Simulator: Discover Series Episode 15 beleuchtet Helikopter

Ihr erfahrt in diesem Video, welche Arbeiten und Herausforderungen Asobo Studio meisterte, um Helikopter in den Microsoft Flight Simulator zu implementieren.

Asobo Studio nimmt euch in einem neuen Video mit auf den Weg von der Datensammlung am realen Helikopter bis zur Implementierung in den Microsoft Flight Simulator.

Sebastian Wloch, Benjamin Rieubland, Sacha Wittorski, und François Rembry zeigen am Beispiel des Guimbal Cabri G2, wie die Aufzeichnungen für Fahrzeugkunst, Audio und Flugmodell abgelaufen sind.

Neben genauen Bildaufnahmen für die Wiedergabe selbst kleinster Details wurde sehr viel Wert auf ein authentisches Sounddesign gelegt. Für das Flugmodell wiederum mussten komplett neue Technologien in den Microsoft Flight Simulator eingebaut werden, zum Beispiel eine neue Rotorblattsimulation. Das Team erhielt bei der Entwicklung Unterstützung durch die Firma Guimbal und eine Flugschule, damit die gewohnt hohe Qualität erreicht werden konnte.

Hier ist das neue Video zu sehen:

Die 40th Anniversary Edition des Simulators erscheint am 11. November und wird für Besitzer des Spiels oder Xbox Game Pass-Mitglieder kostenlos erhältlich sein.