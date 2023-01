Microsoft Flight Simulator: Kampfflugzeug F-14 Tomcat in Entwicklung

Nicht weniger als eine Legende entwickelt Heatblur Simulations gemeinsam mit IndiaFoxtEcho Visual Simulations für den Microsoft Flight Simulator: Die Studios arbeiten an der Nachbildung der F-14A & B Tomcat.

„Die F-14 Tomcat ist eine Legende in der Welt der Luftfahrt und wir freuen uns, den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle über diese unglaubliche Maschine zu übernehmen. Von der fortschrittlichen Avionik bis hin zu leistungsstarken Triebwerken werden wir uns bemühen, die F-14 im Flight Simulator so authentisch wie möglich darzustellen. Wir freuen uns darauf, das Beste aus zwei Welten zu vereinen: Die Erfahrung von IndiaFoxtExo im Flight Simulator und die Erfahrung von Heatblur aus DCS, und wir glauben, dass wir das Beste aus allen Simulationsplattformen vereinen können. Es gibt keine bessere Gelegenheit, als eine großartige Partnerschaft, um die kultige Tomcat in einen Simulator zu bringen, in dem man sie überall auf der Welt fliegen und ihre Pracht genießen kann“, kündigte der Entwickler auf Facebook an.

„Die Flugsimulator-Version der F-14 wird sich darauf konzentrieren, die wichtigsten Flugaspekte der Tomcat nachzubilden, wie z.B. die exakte Flugdynamik, die Hauptavionik und die Verwendung des Navigations- und anderer Systeme. Unsere Teams werden sich bemühen, euch so viele Funktionen wie möglich auf der Fligt Simulator Plattform zu bieten und dabei die Qualität und Genauigkeit aufrechzuerhalten, die ihr alle erwartet.“