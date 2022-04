Microsoft Flight Simulator: Local Legends Dornier Do J Wal vorgestellt

Falls ihr es letzte Woche verpasst haben solltet, dann könnt ihr euch hier die „Dornier Do J Wal“, das dritte Flugzeug der „Local Legends“-Serie anschauen, die ab sofort im Microsoft Flight Simulator erhältlich ist.

Das Flugzeug wurde für den Microsoft Flight Simulator akribisch nachgebaut, wobei den feinsten Details sowohl des Äußeren als auch des Inneren besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Erleben Sie diese erstaunliche Reise durch die Luft in höchster historischer Treue.

Microsoft gibt bekannt: „Die Wal absolvierte ihren Erstflug am 6. November 1922 und wurde 1923 eingeführt. Ursprünglich wurde sie von Costruzioni Meccaniche Aeronautiche in Pisa, Italien, hergestellt, da der Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg Beschränkungen für den Flugzeugbau in Deutschland vorsah. 1931 begann Dornier mit dem Bau der Wal in Deutschland, stellte die Produktion aber 1936 ein. Das Flugzeug bot mit einer dreiköpfigen Besatzung Platz für bis zu zehn Passagiere.“

Die Dornier Do J Wal ist auf dem Microsoft Flight Simulator In-Sim-Marktplatz für $14,99 erhältlich. Microsoft will dazu in den nächsten Monaten weitere Flugzeuge aus der „Local Legends“-Serie vorstellen.