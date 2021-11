Microsoft Flight Simulator: Neue Reno Air Races-Inhalte sind bereit zum Abflug

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

In dieser Woche wurde nicht nur das kostenlose Game of the Year Edition-Update für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, sondern auch der Zusatzinhalt Reno Air Races.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen der Reno Air Races: Full Collection mit 40 Flugzeugen und kompletten Online-Rennerlebnis für 59,99 Euro oder ihr holt euch für 19,99 Euro die Reno Air Races-Erweiterung mit vier hoch detaillierten Startflugzeugen und dem Online-Multiplayer-Rennerlebnis.

Die Reno Air Races-Erweiterung sowie die Reno Air Races: Full Collection kann über den Ingame-Store des Microsoft Flight Simulator käuflich erworben werden.

Weitere Details zum Umfang beider Downloadinhalte, erhaltet ihr auch in dieser Meldung.

Guten Flug!