Microsoft Flight Simulator: Spencer glaubte anfangs nicht das es in Echtzeit lief

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Als Phil Spencer das erste Mal eine Demo des Microsoft Flight Simulators sah, konnte er nicht glauben, dass das alles in Echtzeit lief.

In einem Interview mit Jörg Neumann erzählte der Chef des Microsoft Flight Simulator jetzt, wie er zum Microsoft Campus nach Seattle flog, um Phil Spencer erstmals eine Demo des Spiels in 3D vorzustellen.

In seiner Präsentation flog er über den Campus und damit über das Gebäude, in dem sich beide befunden haben. Spencer fragte Neumann, warum er ihm ein Video von Seattle zeige. Das war der Punkt, an dem Neumann wusste, dass er den Chef der Xbox-Sparte überzeugt habe.

Neumann erklärte Spencer dann, dass das in Echtzeit passiere, worauf dieser nur sagte ‚Auf keinen Fall!‘. Die Entwickler hatten also etwas Besonderes erreicht.

Der Microsoft Flight Simulator legte im August 2020 einen erfolgreichen Start auf dem PC hin und wurde im Juli 2021 auch für die Xbox veröffentlicht

Für den Erfolg des aktuellen Teils macht Neumann aber nicht nur die Simulation und die Flugzeuge an sich verantwortlich, sondern auch die Tatsache, dass es sich um einen Erden-Simulator handelt.

„Als wir anfingen, fanden wir Leute, die Flugzeuge mochten oder einen gewissen Respekt vor ihnen hatten, aber sie mochten den Planeten wirklich. Das ist die Killer-App. Das war es, was neue Leute anlockte.“

In der letzten Woche erst erschien der Microsoft Flight Simulator in einer 40th Anniversary Edition mit neuen Inhalten.