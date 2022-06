Microsoft Flight Simulator: World Update X USA und Beechcraft Modell 18 veröffentlicht

Das Microsoft Flight Simulators World Update X ist da! Das Team von Microsoft Flight Simulator hat das World Update X mit den neuesten hochauflösenden Satelliten- und Luftbildern erstellt. Das Update enthält außerdem brandneue 3D-Städte, darunter San Diego, CA, Albany, NY, Key Largo, FL, Seattle, WA, Olympia, WA, und mehr.

World Update X enthält:

Vier handgefertigte Flughäfen Catalina (KAVX) auf der sagenumwobenen kalifornischen Insel Catalina Valdez (PAVD) in der herrlichen Landschaft Alaskas Lake Tahoe (KTVL) in den hoch aufragenden Sierra Nevadas von Kalifornien Block Island (KBID) an der historischen Ostküste von Rhode Island

87 neue Sonderziele (POIs)

Drei neue Lande-Herausforderungen

Drei Entdeckungsflüge

Drei Buschausflüge

Dazu wurde das Beechcraft Modell 18 veröffentlicht, das ab sofort im Spiel im Marktplatz für 14,99 Euro verfügbar ist. Die Beechcraft Model 18 wird mit insgesamt zehn Bemalungen geliefert: eine historische Navy, Aviator’s Club, Xbox Aviator’s Club und sieben zivile Varianten.

Microsoft verkündet: „In Verbindung mit der Veröffentlichung von World Update X: United States freuen wir uns, heute das fünfte Flugzeug in der Microsoft Flight Simulator Local Legends-Serie vorstellen zu können: das Beechcraft Model 18. Es handelt sich dabei um ein zweimotoriges Tiefdecker-Nutzflugzeug, das vom amerikanischen Flugzeughersteller Beech Aircraft Corporation hergestellt wurde. Es wird häufig als Twin Beech oder, seltener, als Beech 18 bezeichnet und bietet in typischen Konfigurationen Platz für sechs Personen mit zwei Besatzungsmitgliedern. Sie absolvierte ihren Erstflug am 15. Januar 1937 und wurde kurz darauf in den regulären Flugbetrieb aufgenommen. Zwischen 1937 und Ende 1969 wurden mehr als 9.000 Exemplare hergestellt.“

Hier gibt es ein paar erste Eindrücke für euch:

World Update X: United States and US Territories ist ab heute für alle Besitzer des Microsoft Flight Simulators kostenlos erhältlich. Microsoft Flight Simulator ist für Xbox Series X|S und PC mit Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows und Steam sowie für Xbox One und unterstützte Mobiltelefone, Tablets und PCs mit geringerer Ausstattung über Xbox Cloud Gaming erhältlich.