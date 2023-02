Microsoft Flight Simulator: World Update XII Neuseeland veröffentlicht

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Lange Zeit war es etwas ruhiger um den Microsoft Flight Simulator bestellt, doch jetzt wurde das World Update XII: Neuseeland veröffentlicht.

Mit dabei sind sieben neue Städte, die bis in das kleinste Detail nachgebaut wurden, neun Flughäfen und zweiundsechzig handgefertigte Sehenswürdigkeiten.

Das World Update XII: Neuseeland bietet die folgenden sieben Städte, die mithilfe von hochauflösenden Photogrammetriedaten und triangulierter, unregelmäßiger Netzmodellierung erstellt wurden:

Auckland Christchurch Hamilton Nelson Queenstown Tauranga Wellington

Vom renommierten Landschaftsentwickler Orbx gibt es außerdem 62 handgefertigte Sehenswürdigkeiten, die ihr aus der Luft erleben könnt. Und, von Orbx und NZA Simulations, gibt es neun handgefertigte Flughäfen:

Gisborne Airport (NZGS) Milford Sound Flughafen (NZMF) Martins Bay Flugplatz (NZMJ) Gorge River Landebahn (NZQE) Rotorua Flughafen (NZRO) Lake Tekapo Flughafen (NZTL) Whangarei Flughafen (NZWR) Westport Flughafen (NZWS) Quintin Lodge Landebahn (T004)

Dazu könnt ihr eure Pilotenfähigkeiten bei drei Buschausflügen, drei neuen Entdeckungsflügen und vier Land-Herausforderungen testen.

Microsoft Flight Simulator World Update XII: New Zealand ist für alle Besitzer kostenlos erhältlich. Microsoft Flight Simulator hat dazu ein weiteres Flugzeug als Teil seiner Local Legends Series in Verbindung mit dem World Update XII veröffentlicht: New Zealand, die DHC-4 Caribou.

Die DHC-4 Caribou ist ab heute im Microsoft Flight Simulator Marketplace für 14,99 Euro erhältlich und wird mit sieben Bemalungen geliefert:

Standard Blau mit rotem Streifen Blau mit weißen und roten Akzenten Blau mit gelben Streifen Tarnfarbe 1 Tarnfarbe 2 Weiß