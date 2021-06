Microsoft Flight Simulator: Xbox Series X Gameplay-Video und mehr

In Microsoft Flight Simulator taucht ihr in eine riesige und wunderschöne Welt ein, die unser Planet ist, mit mehr als 37 Tausend Flughäfen, 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und mehr. Fliegt hochdetaillierte, authentische Flugzeuge – vom Leichtflugzeug bis zum Großraumjet – in der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulator. Zu jeder Jahreszeit – bei Tag und bei Nacht – testet ihr eure Pilotenfähigkeiten anhand von Echtzeit-Atmosphärensimulationen und Live-Wetter in einer dynamischen, lebendigen Welt.

Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig und so auch die Welt des „Microsoft Flight Simulator“ mit Live-Verkehr, Echtzeit-Wetter, Tieren und vieles mehr. Im Spiel fliegt ihr in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Welt, denn kostenlose, monatliche Updates bereichern die Simulation kontinuierlich. Welt-Updates verbessern grafisch bestimmte Regionen des Planeten, während Simulations-Updates die Authentizität des Flugerlebnisses vertiefen.

Verbessert eure Fähigkeiten als Pilot in einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leichtflugzeugen bis hin zu kommerziellen Jets mit umfassenden Flugmodellen. Jedes Flugzeug verfügt über detaillierte und präzise Cockpits mit realistischer Instrumentierung. Die neue Wetter-Engine ermöglicht es, den Live-Wettermodus einzuschalten, um das Wetter in Echtzeit zu erleben, einschließlich genauer Wolkenbedeckung und Wolkenschichten, Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr.

Vom Profi bis zum Anfänger könnt ihr euer Niveau von der vollständig manuellen Steuerung bis zur vollständigen Unterstützung durch interaktive und hervorgehobene Instrumentenführung und Checklisten skalieren. Eine hochmoderne Physik-Engine mit über 1.000 Steuerflächen pro Flugzeug ermöglicht ein hochpräzises Flugmodell für jedes Flugzeug. Mit brandneuen Tutorials, verbessertem Fahrwerk, Discovery Flights und vielem mehr bleibt kein Pilot auf der Strecke, egal wie gut er ist. Jeder kann den Nervenkitzel des Fliegens erleben!

Des Weiteren erlebt ihr den Microsoft Flight Simulator mit Freunden und Familie auf jeder Plattform, die ihr bevorzugt, denn das Spiel unterstützt Cross-Play und Cross-Save auf allen verfügbaren Plattformen.

Der Microsoft Flight Simulator erscheint am 27. Juli 2021 für Xbox Series X|S. Dazu ist das Spiel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass. Anlässlich der Filmpremiere von Top Gun: Maverick am 19. November 2021, könnt ihr euch dazu auf eine kostenlose Erweiterung im Spiel freuen, dabei schlüpft ihr in die Rolle eines Top Gun U.S. Navy Soldaten. Spieler auf Xbox Series X|S erhalten außerdem Zugriff auf alle kostenlosen Welt-Updates (Japan, USA, Frankreich, Benelux, Großbritannien und Irland), DLCs und realitätsgetreuen Flugzeuge.

Doch damit nicht genug, denn auch die externe Flug-Peripherie kommt für Xbox Series X|S auf den Markt. Microsoft arbeitet dafür mit Partnern zusammen, um zusätzliche Peripheriegeräte für die Xbox Series X|S zu entwickeln, die das Spielerlebnis auf der Konsole noch intensiver machen. Weitere Details sollen schon bald folgen.