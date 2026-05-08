Microsoft Jewel: Kostenlos für PC mit Erfolgen und Game Pass-Boni erschienen

Mit Microsoft Jewel ist ab sofort eine kostenlose Version des bekannten Match-3-Klassikers für PC verfügbar. Das Spiel unterstützt insgesamt 28 Xbox-Erfolge und bietet zusätzliche Vorteile für Mitglieder des Xbox Game Pass.

Game-Pass-Abonnenten können werbefrei spielen und erhalten außerdem zusätzliche Boni innerhalb des Spiels.

In Microsoft Jewel bilden Spieler Kombinationen aus Edelsteinen, um die Anzeige zu füllen und Bonusjuwelen zu sammeln. Gesammelte Edelsteine lassen sich anschließend frei auf dem Spielfeld platzieren, um längere Kombinationsketten, Kettenreaktionen und sogenannte Powerjuwelen zu erzeugen.

Zusätzlich enthält das Spiel einen Herausforderungsmodus, in dem sämtliche Juwelen vom Spielfeld entfernt werden müssen. Tägliche Herausforderungen sorgen außerdem für neue Aufgaben und zusätzliche Highscore-Möglichkeiten.

Neben den täglichen Challenges können Spieler Xbox-Erfolge freischalten und ihre Punktzahlen mit anderen vergleichen. Microsoft beschreibt Jewel als das ultimative Match-3-Spiel für schnelle Sessions und langfristige Highscore-Jagden.