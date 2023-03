Microsoft Rewards: Änderungen bei den Xbox Game Pass Punktekarten

Fleißige Punktesammler haben es vielleicht schon festgestellt, es gibt eine großartige Änderung bei den Xbox Game Pass Punktekarten. Ab sofort müsst ihr nicht mehr vor dem Achievement eure Punktekarte manuell aktivieren, sondern sie ist immer sofort aktiv.

Ihr müsst also nur die Anforderungen erfüllen und im Anschluss eure Punkte im Microsoft Rewards Programm einstreichen.

Daniel Martins von Microsoft sagte: „Ihr habt es so gewollt, und jetzt habt ihr es 🙂 Ihr müsst eure Game Pass-gekennzeichnete Game-Punch-Karte nicht mehr in der Rewards-App auf Xbox aktivieren. Spielt das Spiel – Verdiene die Errungenschaften – Kommt und fordert eure Punkte ein. Habt ihr die Änderung bemerkt? Was meint ihr dazu? Lass es mich wissen.“

„Bei AMEM ist es dasselbe: Nachdem man die Leistung erbracht hat, kann man sie einfordern.“

„Unsere Punktekarten waren allerdings anders. Man musste die Punktekarten aktivieren, BEVOR man die Leistung erbrachte, und dann zurückkommen, um sie einzufordern.“