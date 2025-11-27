Microsoft Rewards: Aktion: Doppelte Punkte mit der Bing-Suche

Nehmt an einer neuen Aktion teil und erhalten für Bing-Suchanfragen am PC und Mobile die doppelten Punkte in Microsoft Rewards.

Im Rewards Programm von Microsoft können Teilnehmer täglich über die Bing-Suche Punkte verdienen. Auf Stufe 2 sind diese Punkte in Deutschland beispielsweise auf 90 pro Tag auf dem PC bzw. 60 auf Mobile begrenzt.

In einer neuen Aktion wurden diese Punkte nun erhöht. Noch bis zum 3. Dezember wurde das Suchlimit auf 180 (PC) und 120 (Mobile) verdoppelt. Ihr könnt bei Bing-Suchen über euer Handy oder am PC also noch mehr Punkten herausholen. Je nach Stufe und Teilnahmebedingungen kann das von Land zu Land variieren.

Ihr müsst die Aktion vorher allerdings noch aktivieren.

Am PC macht man euch beispielsweise mit einem Banner darauf aufmerksam. Klickt darauf und wählt den Link zum Aktivieren und schon wird doppelt gemoppelt.

Nehmt ihr an Microsoft Rewards teil und macht jeden Tag die Bing-Suchen?