Microsoft Rewards: Aktion: Doppelte Punkte mit der Bing-Suche

Im Rewards Programm von Microsoft können Teilnehmer täglich über die Bing-Suche Punkte verdienen. Auf Stufe 2 sind diese Punkte in Deutschland beispielsweise auf 90 pro Tag auf dem PC bzw. 60 auf Mobile begrenzt.
In einer neuen Aktion wurden diese Punkte nun erhöht. Noch bis zum 3. Dezember wurde das Suchlimit auf 180 (PC) und 120 (Mobile) verdoppelt. Ihr könnt bei Bing-Suchen über euer Handy oder am PC also noch mehr Punkten herausholen. Je nach Stufe und Teilnahmebedingungen kann das von Land zu Land variieren.
Ihr müsst die Aktion vorher allerdings noch aktivieren.
Am PC macht man euch beispielsweise mit einem Banner darauf aufmerksam. Klickt darauf und wählt den Link zum Aktivieren und schon wird doppelt gemoppelt.
Nehmt ihr an Microsoft Rewards teil und macht jeden Tag die Bing-Suchen?
Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe schon so viel Guthaben mit den Rewards rausgeholt
Bin ja eh uff bing unterwegs 😅✌🏻 danke für die Info
Coole Aktion.
Seit der Reduzierung lohnt sich das sammeln für mich nicht mehr.
Zumindest mit Ultimate bekommt man mittlerweile insgesamt wieder mehr Punkte.