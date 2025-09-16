Microsoft Rewards: Angebote auf Geschenkkarten im Oktober

Anfang Oktober wird es Angebote auf Geschenkkarte mit Microsoft Rewards geben.

Mit dem Tausch von gesammelten Punkten aus dem Rewards-Programm von Microsoft können Teilnehmer bekanntlich Geschenkkarten mit Guthaben für verschiedene Anbieter einlösen.

Das Angebot ist mit Gutscheinen von Amazon, Zalando, Foot Locker, Ikea, Flixbus oder Microsoft breitgefächert.

Für Oktober wurden jetzt Herbstangebote auf Geschenkkarten mit Microsoft Rewards angekündigt.

Wann die Aktion genau startet und wie das Angebot konkret ausschaut, darüber gibt es noch keine Einzelheiten. Auf der Grafik, die für die Aktion wirbt, sind Amazon, Xbox, Starbucks und Roblox abgebildet.

Wir werden euch informieren, sobald die Angebote feststehen. Vielleicht spart ihr bis dahin eure Rewards Punkte.