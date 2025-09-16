Microsoft Rewards: Angebote auf Geschenkkarten im Oktober

10 Autor: , in News / Microsoft Rewards
Anfang Oktober wird es Angebote auf Geschenkkarte mit Microsoft Rewards geben.

Mit dem Tausch von gesammelten Punkten aus dem Rewards-Programm von Microsoft können Teilnehmer bekanntlich Geschenkkarten mit Guthaben für verschiedene Anbieter einlösen.

Das Angebot ist mit Gutscheinen von Amazon, Zalando, Foot Locker, Ikea, Flixbus oder Microsoft breitgefächert.

Für Oktober wurden jetzt Herbstangebote auf Geschenkkarten mit Microsoft Rewards angekündigt.

Wann die Aktion genau startet und wie das Angebot konkret ausschaut, darüber gibt es noch keine Einzelheiten. Auf der Grafik, die für die Aktion wirbt, sind Amazon, Xbox, Starbucks und Roblox abgebildet.

Wir werden euch informieren, sobald die Angebote feststehen. Vielleicht spart ihr bis dahin eure Rewards Punkte.

  1. HakunaTraumata 100620 XP Profi User | 16.09.2025 - 14:03 Uhr

    Coole Aktion
    Nutze meine rewards Punkte hauptsächlich für Xbox Guthaben oder um mal Multiplayer zu spielen. Ab und an auch mal der Gamepass

    0
  2. Robilein 1154310 XP Xboxdynasty Legend Gold | 16.09.2025 - 14:03 Uhr

    Oh sehr geil. Danke für die Info. Sammle täglich fleißig Punkte und werde sicher was tolles zum einlösen finden🙂

    0
  3. Drakeline6 169235 XP First Star Onyx | 16.09.2025 - 14:06 Uhr

    Ich bleibe bei den 3 Monaten GP für 35T Punkte.
    Hab schon ein Jahr umsonst zusammen 🙂

    0
      • Drakeline6 169235 XP First Star Onyx | 16.09.2025 - 14:13 Uhr
        Antwort auf Blight

        Knapp alle 4 Monate gibts 3 umsonst 🙂
        Und die 90 täglichen Punkte für die PC Suche hab ich nichtmal dabei 😀

        0
    • Katanameister 198340 XP Grub Killer God | 16.09.2025 - 14:12 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Komischerweise bekommt man bei bestehendem Ultimate Abo, wenn man 3 Monate Core dazubucht nicht mehr 1 1/2 Monate sondern nur noch 5 Wochen, somit sind jetzt die 3 Monate Ultimate der beste Deal.

      0
      • Drakeline6 169235 XP First Star Onyx | 16.09.2025 - 14:15 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Mache ich auch immer.
        Sobald der irgendwann Ende nächstes Jahr dann wirklich abläuft, hole ich den für 42€ wieder über Eneba für 6 Monate 😀
        Dann gehts weiter 😀

        0
  4. Katanameister 198340 XP Grub Killer God | 16.09.2025 - 14:07 Uhr

    Günstigeres Xbox Guthaben oder Game Pass Abos nehme ich auf jeden Fall mit, die Amazon Karten und Co. sind zu teuer im Verhältnis.

    0

Hinterlasse eine Antwort