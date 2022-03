Microsoft Rewards: Anleitung zur Punchcard mit Elden Ring

Autor:, in / Microsoft Rewards

In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr die Punchcard zu Elden Ring abschließen könnt und somit 250 Reward Punkte erhaltet.

Ab sofort könnt ihr in einem neuen Video zu Elden Ring sehen, wie ihr die Punchcard aus der Xbox Reward App abschließen könnt.

In diesem Video zeigen wir euch, wie man leicht an einen Gamerscore kommen kann, ohne großen Aufwand. Dafür haben wir das Spiel extra komplett neu angefangen und euch gezeigt, wie ihr einen leichten Erfolg bekommen könnt. Das ganze machen wir mit der Freischaltung: „Tafelrundfeste“. Es gibt einen weiteren Weg in die Tafelrundfeste zu kommen, ohne auch nur einen Boss besiegen zu müssen. Im Gegenteil, im Grunde reicht ein einziger kleiner Gegner aus. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im Video:

Elden Ring ist ab sofort für 69,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

Die ELDEN RING Deluxe Edition erhaltet ihr für 89,99 Euro.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.