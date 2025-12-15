Microsoft Rewards: Erneut doppelte Punkte in der Bing-Suche

In Microsoft Rewards lassen sich durch tägliche Bing-Suchen Punkte sammeln. Normalerweise liegt das Limit in Deutschland auf Stufe 2 bei 90 Punkten pro Tag am PC und 60 Punkten über das Smartphone.

Aktuell läuft jedoch erneut eine Sonderaktion: Ab heute und bis einschließlich 31. Dezember wurde das Suchlimit noch einmal verdoppelt – ihr könnt also bis zu 180 Punkte am PC und 120 Punkte mobil erzielen. So lohnt es sich, die Bing-Suche sowohl am Rechner als auch unterwegs besonders intensiv zu nutzen.

Beachtet allerdings, dass die genauen Bedingungen je nach Land und Stufe unterschiedlich sein können. Damit ihr von der Aktion profitiert, müsst ihr sie auf dem PC vorher aktivieren, in dem ihr auf der Rewards-Seite auf das Banner klickt und die Aktion aktiviert.