Microsoft Rewards: Erneut doppelte Punkte in der Bing-Suche

In Microsoft Rewards lassen sich durch tägliche Bing-Suchen Punkte sammeln. Normalerweise liegt das Limit in Deutschland auf Stufe 2 bei 90 Punkten pro Tag am PC und 60 Punkten über das Smartphone.
Aktuell läuft jedoch erneut eine Sonderaktion: Ab heute und bis einschließlich 31. Dezember wurde das Suchlimit noch einmal verdoppelt – ihr könnt also bis zu 180 Punkte am PC und 120 Punkte mobil erzielen. So lohnt es sich, die Bing-Suche sowohl am Rechner als auch unterwegs besonders intensiv zu nutzen.
Beachtet allerdings, dass die genauen Bedingungen je nach Land und Stufe unterschiedlich sein können. Damit ihr von der Aktion profitiert, müsst ihr sie auf dem PC vorher aktivieren, in dem ihr auf der Rewards-Seite auf das Banner klickt und die Aktion aktiviert.
Kann sich schon lohnen! Und Bing ist nicht viel schlechter als Google…
Warum machen die das immer per Mail und nicht einfach in der App…meine jedes Mal, das ist ne Phishing-E-Mail…
Ich habe schon lange umgestellt wegen den Rewards Punkten. Jeden Morgen zum Kaffee schnell durch alle Aufgaben klicken fertig. Hab schon viele Spiele damit gezahlt
Paar Extrapunkte nehme ich gerne mit.
Microsoft Rewards sind schon ne geile Sache, wenn man fleißig dabei ist.
Ich finanziere mir damit zb regelmäßig Upgrades oder DLC.
Das ändert auch nichts da dran dass meine Standardsuchmaschine google ist ^^
Als ob ich Bing nutze😆
Man muss nicht alles wegen Punkte machen.