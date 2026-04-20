Microsoft Rewards: Exklusive neue Funktion erlaubt Einkauf mit Punkten direkt auf Xbox

Microsoft Rewards erhält neue Details: Punkte lassen sich bald direkt auf der Xbox-Konsole im Store beim Checkout einlösen.
Die Funktion wird als „COMING SOON“ angekündigt und soll das Einlösen von Rewards-Punkten deutlich vereinfachen. Auf der Konsole wählen Nutzer künftig einfach einen Artikel im Store aus und können ihre Punkte direkt beim Bezahlen einsetzen.
Im offiziellen Hinweis heißt es: „BALD VERFÜGBAR | Verbrauchen Sie Microsoft Reward-Punkte direkt auf Ihrer Xbox-Konsole.“ Ergänzend dazu wird beschrieben, dass das Ausgeben der Punkte noch nie einfacher gewesen sei. Direkt auf der Konsole soll künftig ein gewünschter Store-Inhalt ausgewählt und anschließend mit Punkten bezahlt werden können.
Auch im englischen Original wird die Funktion bestätigt: „COMING SOON – Spend points directly on your Xbox console. Spending your points has never been easier. On your console, simply choose something you want from the Store and use your points at checkout.“
Damit rückt Microsoft Rewards stärker in das Xbox-Ökosystem und integriert die Punkte-Nutzung direkt in den Kaufprozess der Konsole. Nutzer sollen dadurch nicht mehr den Umweg über externe Seiten oder separate Schritte gehen müssen.
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super, zuvor war das wirklich umständlich
Nicht wirklich. Auf die Website, einlösen, Guthaben, individuell, Betrag eingeben, fertig.
Sehr gut, kann man sich den Weg über die Guthabenkarten sparen und man hat nicht mehr diese kleinen Restbeträge, die relativ schnell verfallen.
Letztens auch Probleme mit dem Umwandeln gehabt, wo ich einen Tag auf mein Guthaben warten musste und auch den Support angeschrieben hatte.
Eine Zeitersparnis ist immer gut.
Gute Lösung, auf die ich schon länger warte. Bin aber gespannt, wie der ‚Wechselkurs“ dann sein wird.
Das ist auch meine Befürchtung,das sich der Wechselkurs zu Gunsten von Microsoft ändern wird.
Das ist gut 👍🏼
Super aber ich frag mich ob ich auch eine gewisse Anzahl an Punkten wählen kann wenn ich zum Beispiel nur 10€ punkte verwenden möchte 🤔
Warum nicht, es heißt doch Punkte als direkte Zahlungsmethode nutzen, also werden nur so viel Punkte abgezogen wie benötigt werden.
Man kann doch jetzt schon die Höhe des Geschenkgutscheins frei wählen und muss nicht alles einlösen.
Bin ich der einzige, der eine vollautomatische Einlösung bei gleichzeitiger Ersparnis von 150 Punkten pro 5 Euro nicht nur als die einfachste, sondern auch als die wirtschaftlichste erkennt?
Der einzige Nachteil ist, dass das getauschte Guthaben nach 3 Monaten verfällt. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern mal 3 Monate lang gar nichts gekauft zu haben.
Also wenn du meinst direkt bei Erhalt der Punkte automatisch umwandeln dann wäre das sehr blöd, ich glaube ich bin nicht der einzige der nicht immer sofort alles ausgeben will.
Wenn aber beim Einkauf automatisch erst die Punkte genommen werden und nur der eventuelle Restbetrag noch gezahlt werden muss wäre es ok.
Ich habe jetzt zb Punkte gesammelt bis ich das Headset zusammen hatte, das war allerdings länger als 3 Monate.
Man kann es so einstellen, dass immer, wenn man genug Punkte gesammelt hat für 5 € Guthaben, die Punkte automatisch eingelöst werden. Da kriegt man die 5 € für 150 Punkte weniger, als wenn man es manuell macht. Das meint er.
Ist eben immer abhängig vom eigenen Kaufverhalten. Wenn ich mir meine Historie der letzten drei Monate anschaue ist da genau ein Kauf im Store drin und das war am 09. Februar. Für mich ist es also sinnvoller, 10 Cent oder so mehr zu zahlen, dafür aber keine Punkte zu verlieren. Als ich noch den GP hatte, habe ich den über die Rewardspunkte finanziert, da war es auch besser, die Punkte nicht automatisch in Guthaben umwandeln zu lassen.
Für jemanden, der wirklich oft im Store einkauft und die Punkte für nichts anderes verwendet, ist die automatische Einlösung aber tatsächlich die beste Option. Ist nur nicht jeder.
Dafür hab ich den Punkt doch hinten angehängt. Wenn man die Rewards nur sparen will, geht es nicht anders. Ging mir nur um den allgemeinen Tenor, das wäre die einfachste Möglichkeit, seine Punkte zu benutzen. Zudem spart man hier halt die Kleinigkeit.
Sehr schön! Über diese zukünftige Änderung werde ich mich freuen
Bin auf den Umrechnungskurs gespannt 😅✌🏻 danke für die Info
ich glaub ich kann Punkte schon einlösen ?