Microsoft Rewards: Exklusive neue Funktion erlaubt Einkauf mit Punkten direkt auf Xbox

Microsoft Rewards führt bald direkte Punkte-Einlösung im Xbox Store auf der Konsole ein.

Microsoft Rewards erhält neue Details: Punkte lassen sich bald direkt auf der Xbox-Konsole im Store beim Checkout einlösen.

Die Funktion wird als „COMING SOON“ angekündigt und soll das Einlösen von Rewards-Punkten deutlich vereinfachen. Auf der Konsole wählen Nutzer künftig einfach einen Artikel im Store aus und können ihre Punkte direkt beim Bezahlen einsetzen.

Im offiziellen Hinweis heißt es: „BALD VERFÜGBAR | Verbrauchen Sie Microsoft Reward-Punkte direkt auf Ihrer Xbox-Konsole.“ Ergänzend dazu wird beschrieben, dass das Ausgeben der Punkte noch nie einfacher gewesen sei. Direkt auf der Konsole soll künftig ein gewünschter Store-Inhalt ausgewählt und anschließend mit Punkten bezahlt werden können.

Auch im englischen Original wird die Funktion bestätigt: „COMING SOON – Spend points directly on your Xbox console. Spending your points has never been easier. On your console, simply choose something you want from the Store and use your points at checkout.“

Damit rückt Microsoft Rewards stärker in das Xbox-Ökosystem und integriert die Punkte-Nutzung direkt in den Kaufprozess der Konsole. Nutzer sollen dadurch nicht mehr den Umweg über externe Seiten oder separate Schritte gehen müssen.