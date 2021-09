Microsoft Rewards: Lebenslang Xbox Game Pass Ultimate gewinnen

Autor:, in / Microsoft Rewards

Im Microsoft Rewards-Programm könnt ihr an einem Gewinnspiel für ein lebenslanges Xbox Game Pass Ultimate Abo teilnehmen.

In der Microsoft Rewards Xbox-App oder auf der Website findet ihr unter „Einlösen“ die Gewinnspieloption an der Verlosung eines auf Lebenszeit laufenden Xbox Game Pass Ultimate Abonnements. Es kostet 200 Punkte pro Teilnahme (oder bis 5.000 Punkte für z. B. 150 Teilnahmen) und wird nur an einen Gewinner pro Region vergeben. Der Preis enthält zusätzlich eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedskarte mit Gravur des Gamertags des Gewinners.

„Nehmen Sie noch heute am Gewinnspiel teil, und sichern Sie sich Ihre Chance, einen lebenslang gültigen Xbox Game Pass Ultimate zu gewinnen – einschließlich einer exklusiven und lebenslang gültigen Mitgliedskarte mit Ihrem eingravierten Gamertag.​“

„Der ‚auf Lebenszeit‘-Bestandteil des Preises wird als jährliches Abonnement vergeben und bis zu vierzig (40) Jahre jährlich aktualisiert, vorausgesetzt, der Gewinner behält ein gültiges Microsoft-Konto bei. Innerhalb dieser vierzig (40) Jahre kann der Sponsor sich jederzeit entscheiden, an den Gewinner eine Prepaid-Geschenkkarte bereitzustellen. Die Höhe beträgt 156,00 € pro Jahr (oder der Äquivalenzwert der zu dem Zeitpunkt aktuellen Jahresgebühr für das Abonnement in bar. Sollte das Jahresabonnement nicht länger angeboten werden, gilt als Äquivalenzwert die letzte Jahresgebühr, die für das Abonnement vor der Einstellung angefallen ist.). Die jährliche Auszahlung erfolgt für jedes verbleibende Jahr des Preises „auf Lebenszeit“ (oder, nach eigenem Ermessen, als Preis mit einem vergleichbaren oder höheren Wert).“

Die Teilnahme ist bis zum 22. September 2021 möglich. Der Gewinner wird Anfang Oktober ausgewählt und per Telefon, E-Mail und/oder Post benachrichtigt.