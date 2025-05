Microsoft Rewards: Mehr Freiheit beim Einlösen von Xbox Rewards-Punkten

Autor:, in / Microsoft Rewards

Gute Nachrichten für alle, die fleißig Microsoft Rewards-Punkte sammeln: Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, eure Punkte noch flexibler einzusetzen.

Im Rewards-Hub könnt ihr euch Xbox-Geschenkkarten nun nicht mehr nur in festen Beträgen, sondern ganz individuell im Wert eurer Wahl zwischen 5 und 100 US-Dollar sichern.

Damit gebt ihr eure Punkte dort aus, wo es für euch am meisten Sinn ergibt – egal, ob ihr auf ein bestimmtes Spiel spart oder euch einfach einen spontanen Filmabend gönnen wollt.

Ihr müsst dafür einfach im Rewards-Katalog die Option „Xbox Gift Card“ auswählen und könnt dann entweder einen festen Betrag wählen oder unter „Custom“ euren Wunschbetrag eingeben.

Nach dem Einlösen wird der Betrag direkt eurem Microsoft-Konto gutgeschrieben und steht euch sofort für Einkäufe im Xbox-Store zur Verfügung – sei es für Spiele, Add-ons, Filme, Serien oder aktuelle Sonderangebote.

Diese neue Funktion bringt euch ein gutes Stück näher an eine individuelle Belohnungserfahrung, die sich an euren tatsächlichen Bedürfnissen orientiert – ohne starre Vorgaben oder unnötige Umwege. Wer regelmäßig Punkte sammelt, kann sie jetzt also noch gezielter nutzen.