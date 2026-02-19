Microsoft Rewards: Microsoft erhöht still und leise die Kosten für Xbox-Guthaben

Microsoft hat die benötigten Microsoft Rewards-Punkte für Xbox-Guthabenkarten in mehreren Regionen angehoben – ohne große Ankündigung, dafür mit klaren Auswirkungen für alle, die regelmäßig Punkte einlösen. Betroffen sind unter anderem die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland und Frankreich.

In den USA kostet eine 10‑Dollar-Guthabenkarte nun 10.000 Punkte. Zuvor lag der Preis für Level‑2 Nutzer bei 9.500 Punkten, was einer Steigerung von rund 5,3 Prozent entspricht. Auch in Großbritannien wurde nachjustiert: Die 10‑Pfund-Karte steigt von 11.780 auf 12.400 Punkte.

Die Anpassungen fallen je nach Region unterschiedlich aus, folgen aber demselben Muster: Die Einlösungen werden teurer, während das Punktesammeln unverändert bleibt. Für viele Nutzer, die Rewards als festen Bestandteil ihres Xbox-Alltags nutzen, bedeutet das eine spürbare Verschlechterung des Gegenwerts.

Microsoft hat die Änderungen bislang nicht kommentiert, doch die stillen Anpassungen zeigen, dass das Rewards-Programm weiter im Wandel ist – und Spieler künftig genauer hinschauen müssen, wie viel ihre Punkte tatsächlich wert sind.