Microsoft Rewards: Microsoft erhöht still und leise die Kosten für Xbox-Guthaben

Microsoft hat die benötigten Microsoft Rewards-Punkte für Xbox-Guthabenkarten in mehreren Regionen angehoben – ohne große Ankündigung, dafür mit klaren Auswirkungen für alle, die regelmäßig Punkte einlösen. Betroffen sind unter anderem die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland und Frankreich.
In den USA kostet eine 10‑Dollar-Guthabenkarte nun 10.000 Punkte. Zuvor lag der Preis für Level‑2 Nutzer bei 9.500 Punkten, was einer Steigerung von rund 5,3 Prozent entspricht. Auch in Großbritannien wurde nachjustiert: Die 10‑Pfund-Karte steigt von 11.780 auf 12.400 Punkte.
Die Anpassungen fallen je nach Region unterschiedlich aus, folgen aber demselben Muster: Die Einlösungen werden teurer, während das Punktesammeln unverändert bleibt. Für viele Nutzer, die Rewards als festen Bestandteil ihres Xbox-Alltags nutzen, bedeutet das eine spürbare Verschlechterung des Gegenwerts.
Microsoft hat die Änderungen bislang nicht kommentiert, doch die stillen Anpassungen zeigen, dass das Rewards-Programm weiter im Wandel ist – und Spieler künftig genauer hinschauen müssen, wie viel ihre Punkte tatsächlich wert sind.
20 Kommentare
Werde ik einfach keene Punkte mehr in Guthaben wechseln 😅 nur schade das et einfach nit kommuniziert wird von MS, als wäre et für jeden un relevant 🤭
Still und leise einfach erhöhen ist schon sehr frech 🙈.
Jetzt geht für viele sicherlich wieder die Welt unter.
Ja sowas passiert immer einfach… schweinerei 😀
In Deutschland kann man garnicht mehr Umwandeln. Nurnoch in Guthaben
Hätte man sich sparen können, damit gibt man kein gutes Bild ab, auch nach den ganzen Preiserhöhungen beim Game Pass nicht.
Das ist blöd. Dass das nach und nach weniger wird, war zu erwarten. Ich bleibe dennoch dabei?
Hat Sony eigentlich auch so ein Treuprogramm?
Ganz am Anfang war ich noch ein riesen Fan vom Rewardsprogramm, aber über die Jahren haben die immer mehr gestrichen und das Programm ist zum richtigen Witz mutiert!
Ich mach jetzt seit ca. 2 Jahren sowieso nicht mehr aktiv mit, daher ist es mir inzwischen vollkommen egal geworden.
Das selbe ist mit dem Gamepass passiert und auch mit der Konsole.
XBox als Marke fällt aktuell immer weiter ab. Weiß gar nicht mehr genau wann ich das letzte mal was wirklich positives gelesen habe über die Marke an sich.
Massenhaft Entlassungen, Preiserhöhungen des GP, still und leise das Programm abändern, Preiserhöhung der Konsolen… und die Liste geht grad so weiter.