Microsoft Rewards: Microsoft modernisiert Webauftritt

32 Autor: , in News / Microsoft Rewards
Übersicht
Image: Microsoft

Microsoft Rewards präsentiert seine komplett überarbeitete Website.

Ab sofort ist die neu gestaltete Website von Microsoft Rewards offiziell verfügbar. Microsoft hat dem Prämienprogramm damit einen überarbeiteten Webauftritt spendiert.

Das Redesign bringt eine modernisierte Optik und löst die bisherige Gestaltung der Microsoft-Rewards-Website ab. Nutzer erhalten damit eine aktualisierte Oberfläche für den Zugriff auf ihre Punkte, Prämien und weiteren Funktionen des Dienstes.

Offiziell live ist das neue Design ab sofort und steht allen Nutzern von Microsoft Rewards zur Verfügung. Weitere Änderungen oder neue Funktionen wurden im Zusammenhang mit dem Redesign bislang nicht angekündigt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Microsoft Rewards

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 229955 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.07.2026 - 17:37 Uhr

    Damit ist leider auch die 100 Punkte extra pro Tag vorbei.
    Hätte ich gern weiter mitgenommen.

    1
    • Katanameister 485420 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 03.07.2026 - 18:04 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Hat mich gewundert, dass sie das so lange durchgezogen haben, es hieß ja eigentlich „nur für kurze Zeit“.

      0
    • Kenty 267270 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.07.2026 - 18:23 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Ja, die sind weg. Waren aber immerhin 3-4 Wochen da und ich hatte ein schönes System entwickelt um die zügig am PC abzuarbeiten. Der fehlende Cooldown bei den 1 Punkte Schritten war ja gold wert. Schade drum, aber vielleicht kommen sie ja bei Gelegenheit mal zurück.

      0
  2. Hey Iceman 922835 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 03.07.2026 - 17:51 Uhr

    Design gefällt mir gar nicht und ich befürchte einschnitte bei den Punkten, aber das sehe ich erst am Ende des Monats.
    Sonst habe ich immer so 21000 Punkte generiert mal sehen wie es diesmal aussieht.

    1
  3. Aeternitatis 57240 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.07.2026 - 18:02 Uhr

    Bei mir gibt es nur noch 60 Punkte fürs Suchen. In der BingApp am Handy gibt’s überhaupt nichts mehr dafür. Ist ja wie bei unsere Regierung, alles wird gekürzt und teurer. Fehlt nur noch, dass man fürs Sammeln zahlen muss…

    1
    • Kenty 267270 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.07.2026 - 18:25 Uhr
      Antwort auf Aeternitatis

      Ja, das ist bei mir genauso. Der größte Unterschied ist erstmal, dass man pro Tag 90 Punkte verliert gegenüber zu früher. Zumindest am Handy sieht man das auch noch schön, weil da jetzt 120 steht statt 210 für die tägliche Sammeleisumme 😞

      0
  4. d4wGkw0n 62200 XP Stomper | 03.07.2026 - 18:36 Uhr

    Auf dem Smartphone sieht es etwas unübersichtlich aus. Mal sehen, wie es auf dem PC aussieht.

    0
  5. Kenty 267270 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.07.2026 - 18:37 Uhr

    Auf dem Handy sieht man immerhin, dass man jetzt pro Tag einfach mal 90 Punkte gestrichen bekommen hat. Früher waren das 210 Punkte (war ja auch schon reduziert) und jetzt sind es nur noch 120.

    Ob dass durch irgendwelche Streaks ausgeglichen wird kann ich schlecht beurteilen, weil sich das alles recht kompliziert liest.

    2
  6. burito361 114080 XP Scorpio King Rang 2 | 03.07.2026 - 19:15 Uhr

    also am Laptop sieht das Design irgendwie unübersichtlich aus. fand es davor viel besser

    0
  7. Mr Poppell 122420 XP Man-at-Arms Bronze | 03.07.2026 - 19:46 Uhr

    Ich war noch nie auf der Seite also kann ich nicht sagen ob es besser oder schlechter ist. 🙈😅
    Die Punkte nehme ich nur über die App oder direkt auf der Konsole mit.

    0

Hinterlasse eine Antwort