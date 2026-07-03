Microsoft Rewards: Microsoft modernisiert Webauftritt

Ab sofort ist die neu gestaltete Website von Microsoft Rewards offiziell verfügbar. Microsoft hat dem Prämienprogramm damit einen überarbeiteten Webauftritt spendiert.

Das Redesign bringt eine modernisierte Optik und löst die bisherige Gestaltung der Microsoft-Rewards-Website ab. Nutzer erhalten damit eine aktualisierte Oberfläche für den Zugriff auf ihre Punkte, Prämien und weiteren Funktionen des Dienstes.

Offiziell live ist das neue Design ab sofort und steht allen Nutzern von Microsoft Rewards zur Verfügung. Weitere Änderungen oder neue Funktionen wurden im Zusammenhang mit dem Redesign bislang nicht angekündigt.