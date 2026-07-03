Microsoft Rewards: Microsoft modernisiert Webauftritt

Ab sofort ist die neu gestaltete Website von Microsoft Rewards offiziell verfügbar. Microsoft hat dem Prämienprogramm damit einen überarbeiteten Webauftritt spendiert.
Das Redesign bringt eine modernisierte Optik und löst die bisherige Gestaltung der Microsoft-Rewards-Website ab. Nutzer erhalten damit eine aktualisierte Oberfläche für den Zugriff auf ihre Punkte, Prämien und weiteren Funktionen des Dienstes.
Offiziell live ist das neue Design ab sofort und steht allen Nutzern von Microsoft Rewards zur Verfügung. Weitere Änderungen oder neue Funktionen wurden im Zusammenhang mit dem Redesign bislang nicht angekündigt.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Damit ist leider auch die 100 Punkte extra pro Tag vorbei.
Hätte ich gern weiter mitgenommen.
Hat mich gewundert, dass sie das so lange durchgezogen haben, es hieß ja eigentlich „nur für kurze Zeit“.
Ja, die sind weg. Waren aber immerhin 3-4 Wochen da und ich hatte ein schönes System entwickelt um die zügig am PC abzuarbeiten. Der fehlende Cooldown bei den 1 Punkte Schritten war ja gold wert. Schade drum, aber vielleicht kommen sie ja bei Gelegenheit mal zurück.
Design gefällt mir gar nicht und ich befürchte einschnitte bei den Punkten, aber das sehe ich erst am Ende des Monats.
Sonst habe ich immer so 21000 Punkte generiert mal sehen wie es diesmal aussieht.
Bei mir gibt es nur noch 60 Punkte fürs Suchen. In der BingApp am Handy gibt’s überhaupt nichts mehr dafür. Ist ja wie bei unsere Regierung, alles wird gekürzt und teurer. Fehlt nur noch, dass man fürs Sammeln zahlen muss…
Ja, das ist bei mir genauso. Der größte Unterschied ist erstmal, dass man pro Tag 90 Punkte verliert gegenüber zu früher. Zumindest am Handy sieht man das auch noch schön, weil da jetzt 120 steht statt 210 für die tägliche Sammeleisumme 😞
Auf dem Smartphone sieht es etwas unübersichtlich aus. Mal sehen, wie es auf dem PC aussieht.
Auf dem Handy sieht man immerhin, dass man jetzt pro Tag einfach mal 90 Punkte gestrichen bekommen hat. Früher waren das 210 Punkte (war ja auch schon reduziert) und jetzt sind es nur noch 120.
Ob dass durch irgendwelche Streaks ausgeglichen wird kann ich schlecht beurteilen, weil sich das alles recht kompliziert liest.
also am Laptop sieht das Design irgendwie unübersichtlich aus. fand es davor viel besser
Ich war noch nie auf der Seite also kann ich nicht sagen ob es besser oder schlechter ist. 🙈😅
Die Punkte nehme ich nur über die App oder direkt auf der Konsole mit.