Microsoft Rewards: Neue Stufen und mehr Belohnungen kommen im Mai

Microsoft Rewards führt im Mai neue Stufen und mehr Belohnungen ein!

Microsoft Rewards erhält im Mai ein umfassendes Update und führt ein neues Stufensystem mit den Kategorien Mitglied, Silber und Gold ein. Damit wird das bisherige Belohnungsprogramm grundlegend erweitert und um zusätzliche Progressionsstufen ergänzt.

Mit der Einführung der neuen Stufen sollen Punkte und Belohnungen künftig je nach Level weiter gesteigert werden. Je höher die jeweilige Stufe, desto mehr Möglichkeiten für zusätzliche Rewards und Punkte sollen den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen.

Das überarbeitete System soll außerdem neue Wege eröffnen, um mehr Belohnungen innerhalb des Programms zu verdienen. Details zu den genauen Mechaniken werden laut aktueller Ankündigung im Laufe des Mai bekannt gegeben.

Hier das Wichtigste: „Wir kündigen 3 neue Teilnahmestufen mit zahlreichen Vorteilen an, mit deren Hilfe Sie auf neue Arten Punkte sammeln können: Mitglied, Silber und Gold.“ „Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, wird das tägliche Suchpunktlimit von Stufe zu Stufe erhöht. Das Limit wird aktualisiert auf Mitglied (15), Silber (30) und Gold (60). Es wird neue Möglichkeiten zum Sammeln von Bonuspunkten geben.“ „Bei einer Neubewertung des Programms werden wir möglicherweise weitere Änderungen zur Förderung der Programmvorteile vornehmen. Von Ihrer Seite ist keine Aktion erforderlich.“

Microsoft Rewards wird damit deutlich stärker strukturiert und erhält ein erweitertes Fortschrittssystem, das die Nutzung des Programms künftig noch stärker belohnen soll.