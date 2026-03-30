Microsoft Rewards: Neues Design für das Belohnungsprogramm

Ein frischer Anstrich für ein bekanntes Belohnungsprogramm: Die Webseite von Microsoft bekommt ein umfassendes Redesign. Noch ist die neue Oberfläche nicht flächendeckend verfügbar, doch erste Eindrücke zeigen bereits, wohin sich das Angebot entwickelt.
Während Nutzer in einigen Regionen bereits einen Blick auf das überarbeitete Interface werfen können, steht der Rollout in anderen Ländern – darunter auch Deutschland – noch aus. Die Screenshots unten geben jedoch einen klaren Ausblick darauf, wie die Plattform künftig aussehen soll.
Mit dem neuen Design rückt Microsoft Rewards stärker in den Fokus moderner Nutzererfahrungen. Die überarbeitete Struktur wirkt aufgeräumter und soll die Navigation innerhalb des Programms vereinfachen, ohne dabei die bekannten Funktionen zu verändern.
Gleichzeitig sendet Microsoft mit dem Facelifting ein klares Signal: Das Rewards-Programm bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des eigenen Ökosystems. Der sichtbare Aufwand hinter dem neuen Design unterstreicht, dass die Plattform nicht nur gepflegt, sondern aktiv weiterentwickelt wird.
Wann genau das neue Design vollständig in allen Regionen verfügbar sein wird, bleibt aktuell noch offen. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass sich Nutzer auf eine modernisierte Oberfläche einstellen können, die das Sammeln und Einlösen von Punkten künftig noch zugänglicher machen soll.
Microsoft Rewards website has been completely designed.https://t.co/jtvK6FffkG pic.twitter.com/eF3fpS9X6f
— Idle Sloth (@IdleSloth84_) March 29, 2026
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zeigt sich vor allem wieder durch gesunkene Punkte.
Die 3*10 tägliche Punkte wurden auf 5 verkürzt.
Die wöchentlichen 2*15 Punkte sind auch auf 5 gekürzt worden.
Ja leider wird das immer schlechter. Die letzten 2 Tage hat auch das Xbox Zocken keine Punkte gebracht bei mir.
da gabs ne störung im Network.
Bei manchen gings deshalb nicht.
Bei manchen Spielen funktioniert es nicht, bei Slay the Spire auf PC zum Beispiel.
Danke für die Info. Gleich geschaut und fett Bonuspunkte angestaubt🤣🤣🤣
Bei uns ist das neue Design noch nicht da, dauert noch etwas.
Microsoft …ihr Penner… sagt einem natürlich keiner, dass die Reward-Punkte verfallen, wenn man sie nicht aktiv abholt. Ich habe über Jahre das ignoriert, weil ich davon ausging, dass die Punkte im Hintergrund gesammelt werden. Werden sie aber nicht. Sie gehen jeden Tag verloren, sofern man sie nicht aktiv abholt. Will gar nicht wissen, wie viele tausend Punkte ich so verloren habe.
Seit ich das herausgefunden habe, dass man den Mist aktiv einsammeln muss, habe ich innerhalb von 3-4 Monaten ungefähr 20 Euro eingespielt (nur auf der Konsole, PC habe ich nicht). Seitdem sammele ich die Punkte aktiv ein. Ist ja keine große Schwierigkeit, man muss es eben nur tun.
Aber trotzdem fühlt sich das kacke an, dass mir viele tausend Punkte durch die Lappen gegangen sind, weil ich davon ausging, dass das ganze fair ablaufen würde.
Achtung, wenn du das Guthaben nicht ausgibst, wird das auch storniert nach ner Zeit.
Das aktuelle Design finde ich viel besser.
Sieht aufgeräumt aus, muss ich mir wieder mal anschauen und auch wenn das Neue dann bei uns ist.