Microsoft Rewards: Neues Design für das Belohnungsprogramm

Microsoft Rewards erhält im Web ein neues Design und zeigt sich bald mit überarbeitetem Look.

Ein frischer Anstrich für ein bekanntes Belohnungsprogramm: Die Webseite von Microsoft bekommt ein umfassendes Redesign. Noch ist die neue Oberfläche nicht flächendeckend verfügbar, doch erste Eindrücke zeigen bereits, wohin sich das Angebot entwickelt.

Während Nutzer in einigen Regionen bereits einen Blick auf das überarbeitete Interface werfen können, steht der Rollout in anderen Ländern – darunter auch Deutschland – noch aus. Die Screenshots unten geben jedoch einen klaren Ausblick darauf, wie die Plattform künftig aussehen soll.

Mit dem neuen Design rückt Microsoft Rewards stärker in den Fokus moderner Nutzererfahrungen. Die überarbeitete Struktur wirkt aufgeräumter und soll die Navigation innerhalb des Programms vereinfachen, ohne dabei die bekannten Funktionen zu verändern.

Gleichzeitig sendet Microsoft mit dem Facelifting ein klares Signal: Das Rewards-Programm bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des eigenen Ökosystems. Der sichtbare Aufwand hinter dem neuen Design unterstreicht, dass die Plattform nicht nur gepflegt, sondern aktiv weiterentwickelt wird.

Wann genau das neue Design vollständig in allen Regionen verfügbar sein wird, bleibt aktuell noch offen. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass sich Nutzer auf eine modernisierte Oberfläche einstellen können, die das Sammeln und Einlösen von Punkten künftig noch zugänglicher machen soll.

Microsoft Rewards website has been completely designed.https://t.co/jtvK6FffkG pic.twitter.com/eF3fpS9X6f — Idle Sloth (@IdleSloth84_) March 29, 2026