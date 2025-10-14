Microsoft Rewards: Oktober Sale auf Gutscheine endet heute

Nur noch heute erhaltet ihr beim Tausch von Rewards Punkten gegen Gutscheine einen Rabatt.

Punkte aus dem Programm von Microsoft Rewards lassen sich bekanntlich gegen Gutscheine für Foot Locker, Amazon, MediaMarkt und Co. sowie gegen Spielewährungen für Spiele wie Roblox oder Sea of Thieves eintauschen.

Im Oktober wurde ein Sale gestartet, der heute endet.

Wer also noch bis zu 10 % seiner Rewards Punkte auf ausgewählte Gutscheine sparen möchte, der sollte sich sputen und die Rewards Seite aufsuchen.