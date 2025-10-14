Microsoft Rewards: Oktober Sale auf Gutscheine endet heute

Punkte aus dem Programm von Microsoft Rewards lassen sich bekanntlich gegen Gutscheine für Foot Locker, Amazon, MediaMarkt und Co. sowie gegen Spielewährungen für Spiele wie Roblox oder Sea of Thieves eintauschen.
Im Oktober wurde ein Sale gestartet, der heute endet.
Wer also noch bis zu 10 % seiner Rewards Punkte auf ausgewählte Gutscheine sparen möchte, der sollte sich sputen und die Rewards Seite aufsuchen.
DAS nennen die Rabatt? So ein Ding was nicht mal auffällt geschweige denn ausgepriesen ist und wo ich mir nicht mal sicher bin ob das keine normalen Preise sind?
Hätten die sich auch echt komplett sparen können
Die Info kam aber spät… 😀
10% ist zwar besser als nichts, aber da ich aktuell noch nicht weiß ob ich demnächst überhaupt was kaufen möchte und das über rewards gekaufte Guthaben nach 90 Tagen verfällt, passe ich mal.