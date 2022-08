Microsoft Rewards: Programm in weiteren 38 Ländern verfügbar

Autor:, in / Microsoft Rewards

In 38 weiteren Ländern ist das Microsoft Rewards Programm jetzt verfügbar.

Das Microsoft Rewards Programm wurde kürzlich nicht nur für unsere Freunde in Österreich und in der Schweiz verfügbar gemacht. Insgesamt 28 neue Länder können jetzt am Punkteprogramm von Microsoft teilnehmen.

Derzeit ist das Programm in insgesamt 58 Ländern der Welt aktiv und erlaubt Teilnehmern durch verschiedene Aufgaben auf ihrer Konsole, am PC oder Mobiltelefon Punkte zu sammeln.

Die Punkte können gegen Guthaben für den Microsoft Store oder Drittanbieter eingelöst oder für Teilnahmen an von Microsoft veranstaltete Gewinnspiele getauscht werden.

Teilnehmende Länder am Microsoft Rewards Programm

Albanien

Andorra

Armenien

Australien

Österreich

Aserbaidschan

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien

Kanada

Kroatien

Tschechische Republik

Zypern

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Georgien

Deutschland

Griechenland

Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)

Hongkong (SAR)

Ungarn

Island

Irland

Italien

Japan

Kasachstan

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Mazedonien

Malta

Mexiko

Republik Moldau

Monaco

Montenegro

Niederlande

Neuseeland

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

San Marino Republik

Serbien

Singapur

Slowakische Republik

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Taiwan

Türkei

Ukraine

Vereinigtes Königreich

USA