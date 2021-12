Microsoft Rewards: Punktekarten zum Countdown Sale

Autor:, in / Microsoft Rewards

Wer im Xbox Countdown Sale zuschlagen will, sollte zuerst die neue Microsoft Rewards Punktekarte aktivieren, um 4000 Points zurück zu erhalten.

Findige Microsoft Rewards Sammler wissen, dass die Punkte bares Geld wert sind, wenn im Geldbeutel mal wieder Ebbe herrscht. Und mit speziellen Punktekarten kann sogar noch zusätzlich gespart werden.

Jetzt wurde die Microsoft Rewards Punktekarte zum Xbox Countdown Sale gestartet, bei der ihr bis zum 2. Januar 35 Euro für Spiele aus dem Angebot ausgeben müsst, um 4000 Punkte zurück zu erhalten. Wer 25 Euro ausgibt, bekommt 3000 Punkte.

In der Beschreibung ist zwar von 5000 Points die Rede, das könnte allerdings ein Fehler sein. Gehen wir also von weniger Punkten aus und freuen uns, wenn es am Ende doch mehr sind.

Punktekarte zum Xbox Countdown Sale

Punkte anfordern: Nach Abschluss die Punchkarte anklicken, um eure Punkte anzufordern.