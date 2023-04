Microsoft Rewards: Umwandlung krummer Beträge bald möglich

Das Microsoft Rewards Team arbeitet an einem Update für „Bing gibt zurück“ wobei ihr in Zukunft auch nicht-gerundete Beiträge in Geschenkkarten einlösen könnt. Also zum Beispiel 46,- Euro. Vorher war es nur möglich, in Fünfer-Schritten umzuwandeln.

Schon bald werdet ihr aber eure gesammelten Microsoft Rewards-Punkte beispielsweise auch in eine 8,- Euro Geschenkkarte umwandeln können. Derzeit wird die Anpassung noch im Insider-Programm getestet. Weitere Details sollen schon bald bekannt gegeben werden.