Microsoft Rewards: UNICEF verdoppelt für Ukraine gespendete Punkte

Bereits seit einigen Tagen ist es Xbox-Spielern möglich, ihre über die Microsoft Rewards App verdienten Punkte an UNICEF zu spenden, um durch den Krieg in der Ukraine in Not geratene Kinder und Familien zu unterstützen.

Passend dazu wurde in der Rewards-App eine UNICEF-Punchcard veröffentlicht, durch deren Abschluss Spieler 500 Rewards-Punkte erhalten.

Die Hilfsorganisation hat sich nun via Twitter bei Xbox für die prominente Hervorhebung ihres Engagements bedankt und gleichzeitig bekannt gegeben, dass bis zum 30. April jeder gespendete Microsoft Rewards-Punkt verdoppelt wird.

Eine Spende ist ab einem Betrag von 1 Euro (1000 Rewards-Punkte) möglich.