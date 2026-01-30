Microsoft: 440 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet

Microsoft hat einen historischen Tiefschlag an der Börse kassiert: 440 Milliarden US‑Dollar an Marktwert wurden innerhalb eines einzigen Tages ausgelöscht – der zweitgrößte Tagesverlust, den ein Unternehmen je verzeichnet hat. Die Aktie fiel um 5,37 % und liegt im Januar 2026 bereits fast 14 % im Minus. Der Abwärtstrend zieht sich seit dem vergangenen Sommer durch.

Der Absturz reiht sich direkt hinter den NVIDIA‑Crash des Vorjahres ein, der durch Chinas hocheffizientes DeepSeek‑Modell ausgelöst wurde – ein Schock, der Investoren zeigte, dass leistungsfähige KI‑Systeme nicht zwingend auf teure NVIDIA‑Hardware angewiesen sind.

Ironischerweise präsentierte Microsoft am Vortag Zahlen, die auf dem Papier stark wirken: Zwar hat Call of Duty ein schwaches Jahr, was Xbox um 9 % und den gesamten „More Personal Computing“-Bereich um 3 % drückt, doch PC‑ und Cloud‑Gaming verzeichnen Rekordnutzung.

Für die Börse spielt das aber kaum eine Rolle. Selbst ein massives Wachstum im Xbox‑Geschäft würde die Aktie kaum bewegen – der Konzernwert hängt fast vollständig an Azure.

Und genau dort liegt das Problem:

Azure wuchs um 39 %, ein Wert, der für jedes andere Unternehmen spektakulär wäre. Doch die Wall Street wollte mehr – und reagierte enttäuscht auf die Prognose von „nur“ 37 % Wachstum im kommenden Quartal.

Trotz über 50 Milliarden Dollar Cloud‑Umsatz, 81,3 Milliarden Dollar Gesamtumsatz (+17 %), 21 % höherem operativen Gewinn, 38,5 Milliarden Dollar Nettogewinn, 160 % Wachstum bei Microsoft 365 Copilot und 75 % Wachstum bei GitHub Copilot.