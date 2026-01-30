Microsoft: 440 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet

Microsoft hat einen historischen Tiefschlag an der Börse kassiert: 440 Milliarden US‑Dollar an Marktwert wurden innerhalb eines einzigen Tages ausgelöscht – der zweitgrößte Tagesverlust, den ein Unternehmen je verzeichnet hat. Die Aktie fiel um 5,37 % und liegt im Januar 2026 bereits fast 14 % im Minus. Der Abwärtstrend zieht sich seit dem vergangenen Sommer durch.
Der Absturz reiht sich direkt hinter den NVIDIA‑Crash des Vorjahres ein, der durch Chinas hocheffizientes DeepSeek‑Modell ausgelöst wurde – ein Schock, der Investoren zeigte, dass leistungsfähige KI‑Systeme nicht zwingend auf teure NVIDIA‑Hardware angewiesen sind.
Ironischerweise präsentierte Microsoft am Vortag Zahlen, die auf dem Papier stark wirken: Zwar hat Call of Duty ein schwaches Jahr, was Xbox um 9 % und den gesamten „More Personal Computing“-Bereich um 3 % drückt, doch PC‑ und Cloud‑Gaming verzeichnen Rekordnutzung.
Für die Börse spielt das aber kaum eine Rolle. Selbst ein massives Wachstum im Xbox‑Geschäft würde die Aktie kaum bewegen – der Konzernwert hängt fast vollständig an Azure.
Und genau dort liegt das Problem:
Azure wuchs um 39 %, ein Wert, der für jedes andere Unternehmen spektakulär wäre. Doch die Wall Street wollte mehr – und reagierte enttäuscht auf die Prognose von „nur“ 37 % Wachstum im kommenden Quartal.
Trotz über 50 Milliarden Dollar Cloud‑Umsatz, 81,3 Milliarden Dollar Gesamtumsatz (+17 %), 21 % höherem operativen Gewinn, 38,5 Milliarden Dollar Nettogewinn, 160 % Wachstum bei Microsoft 365 Copilot und 75 % Wachstum bei GitHub Copilot.
64 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gute Nachrichten gibt es leider kaum noch in dieser Zeit. Nicht nur bei MS…😔
Tja, wer hätte das ahnen können. 🤭
Diese Welt ist wirklich krank..
Ja und das bei dem extrem guten Ergebnis. Gewinn und Umsatz auf Rekord und über Prognose. Trotzdem gibts nen Schluckauf bei der Aktie. Egal die geht nächste Woche sowieso wieder hoch. Bester Zeitpunkt um noch einzusteigen jetzt.