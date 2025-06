Microsoft: 6.000 Stellen sind nicht genug, weitreichender Stellenabbau – Bericht

Microsoft bereitet laut den Angaben von Bloomberg und der Angelegenheit vertrauten Quellen einen umfangreichen Stellenabbau vor, der sich auf mehrere Tausend Arbeitsplätze erstrecken soll. Besonders betroffen seien dabei Abteilungen im Vertrieb, auch wenn die Kürzungen nicht ausschließlich auf diesen Bereich beschränkt bleiben.

Die Maßnahmen sollen Anfang Juli, nach dem Abschluss des aktuellen Geschäftsjahres, offiziell angekündigt werden. Eine endgültige Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt sei allerdings noch nicht gefallen, betonen die Quellen, die anonym bleiben möchten.

Der geplante Personalabbau steht im Zusammenhang mit Microsofts anhaltenden Investitionen in den Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Das Unternehmen hatte in den vergangenen Quartalen Milliardenbeträge in Partnerschaften, Infrastruktur und KI-Entwicklung gesteckt – etwa in Kooperation mit OpenAI – und intern umstrukturiert, um sich strategisch stärker auf dieses Wachstumsfeld auszurichten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Microsoft ähnlich gelagerte Umstrukturierungen und Massenentlassungen, jeweils rund um das Ende des Geschäftsjahres, vorgenommen. Eine offizielle Stellungnahme zu den bevorstehenden Kürzungen liegt bislang nicht vor.