Microsoft: 61% mehr Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten

Autor:, in / Microsoft

Microsoft hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass der Konzern in diesem Zeitraum 61 % mehr Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten erzielt hat.

58 % des Umsatzes hat man dabei Activision Blizzard zu verdanken. Ohne diesen Umsatz hätte man nur einen Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Schlechte Ergebnisse vermeldet Microsoft hingegen bei der Hardware. Um gleich 42 % sind die Umsätze für Xbox-Hardware zurückgegangen.

Beim Umsatz mit Gaming-Inhalten gab es weiterhin eine Steigerung von 44 %, auch hier wieder unterstützend durch Activision Blizzard. Hätte Microsoft den Publisher nicht übernommen, läge der Wert bei 48 Punkten und der Umsatz mit Spielen wäre um 4 % gesunken.

In einer Prognose gab Amy Hood an, dass man bei Xbox-Inhalten und -Diensten im nächsten Quartal Einnahmen in den „niedrigen bis mittleren 50er Bereichen“ erwartet. Im mittleren 30-Bereich rechnet man bei den Gesamteinnahmen im Bereich Spiele. Bzw. 40 bei Activision Blizzard.