Microsoft: Actvision-Übernahme als Subventionierung für Xbox?

Einem neuen Bericht zufolge soll Xbox sich von der Übernahme Activision-Blizzard und der damit verbundenen Call of Duty-Marke erhofft haben, die sinkenden Einnahmen der Xbox Studios ausgleichen zu können.
Laut Jez Cordan von Windows Central ging dieser Plan allerdings gehörig nach hinten los. Das schlechte Abschneiden von Call of Duty: Black Ops 7 habe vielmehr zu neuen Problemen für Xbox geführt. Letztlich habe man mindestens ein ganzes Jahr an Wachstum verschenkt:
„Die Aufnahme von Call of Duty in den Xbox Game Pass hat beiden Seiten geschadet. Da die Spieler vor dem Preis von 30 Dollar zurückschreckten, stand dem Xbox Game Pass weniger Geld zur Verfügung, um die durch den Game Pass kannibalisierten Umsätze von Call of Duty für die verbleibenden Spieler zu subventionieren. Das Modell brach unter seinem eigenen Gewicht zusammen und musste auf den niedrigeren Preis zurückgesetzt werden, wodurch ein Jahr oder mehr an Wachstum zunichte gemacht wurde.“
„Da Xbox keine Hardware mehr beschaffen konnte, um diese zu verkaufen und so neue Mitglieder für den Xbox Game Pass zu gewinnen – der bisher die Geldquelle war, aus der Xbox andere Geschäftsbereiche subventioniert hatte –, begann das Modell erneut zu bröckeln.“
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Ich frage mich aber auch was sich die Entwickler mit Call of Duty: Black Ops 7 gedacht haben. Man ist das ein schlechtes Spiel. Ein geerdetes Modern Warfare 4 wird sicher einschlagen. Aber der Schaden ist schon angerichtet.
Das nächste CoD wird es auch sehr schwer haben und ist da nicht mal selbst Schuld dran.
Knapp 4 Wochen reicht einfach nicht zum reifen.
Dazu kommen in einem Zeitraum von knapp einen Monat vorher 7 Games…
Darunter Gears, Silent Hill und Controll.
Und unterschätzen darf man auch nicht
Phantom Blade Zero, was 6 Tage später kommt.
Deswegen bin ich auch echt froh das Playground Games Fable verschoben hat.
Zu erst dachte ich was der mist soll.
Nach den Shows muss man sagen zum Glück.
Mir persönlich hätte kurz vor Weihnachten am besten gepasst. Aber so ist auch ok.
Da möchte ich respektvoll widersprechen, BO7 ist ein hervorragendes Spiel. Allein der Umfang ist gigantisch. Ich hab erst vor zwei Wochen einem meiner besten Freunde aus North Carolina dabei geholfen, die 100 % zu erreichen, weil er zum Release umgezogen war und erst wieder Ende April Internet hatte.
Da waren wir knapp 8 Tage am Stück dran, alle achievements in der Campaign, Endgame (collectibles), Multiplayer (bei ein paar konnte ich assistieren bzw. gute Ratschläge geben, wie es am einfachsten geht, indem man Maps ausnutzt oder entsprechendes Equipment), das Zombies Main EE Ashes of the Damned, den cursed Modus indem man alle die Relikte sammelt sowie noch obendrauf den Dead Ops 4 Arcade Modus😅 Und wir hatten einen Heidenspaß, dass game zusammen (nochmals in meinem Fall) zu spielen. Worüber beschweren sich die Leute wieder??
Was die Campaign angeht, ich denke die Entwickler wollten den Spielern das Beste aus beiden Welten geben, hier ist was ich meine. In MW 3 gab es diesen dmz like Zombie Modus, den viele geliebt haben. Es gibt immer noch haufenweise Gruppen, die den Modus am Leben halten wollen und neuen Spielern bei allem helfen, was diese brauchen. Von Armour über Waffen zu den Schematics.
Auf der anderen Seite waren viele ältere Spieler froh, dass der rundenbasierte Zombie Modus in BO6 wieder zurückgekehrt ist. Auch der hat enorm viel Spaß gemacht. Hat beides seine vor- und nachteile. Das Progression System funktionert im rundenbasierten Zombie Modus einfach besser als in der DMZ-like Variante.
Zudem haben sehr viele auch den Wunsch hinterlegt, die Campaign auch mal im coop zu spielen.
Und mit BO7 haben Sie bene versucht, jedem Wunsch ein wenig nachzukommen. Du hast den rundenbasierten Zombie Modus wie in BO6, Endgame stellt den dmz-like Zombie Modus dar, den die MW3 spieler so geliebt haben (ist exact das gleiche Prinzip und Gameplay, nur eben etwas kleiner im Umfang) sowie die Multiplayer Campaign. Letztere ist eben ein Sci-Fi setting, und da haben Sie eben das rote Gas genutzt, um durch Halluzinationen eben mal andere Levels designen zu können als nur die übliche Militärbasis, wo man sich reinschleicht und gut. Seid doch über die Abwechslung mal froh. Sonst bekommt ihr immer den gleiche Einheitsbrei serviert. Abwechslung macht wieder Lust auf das Altbewährte.
AB und zu muss man sowas mal einstreuen, um den Leuten andere Erfahrungen zu bieten, da freuen sie sich dann umso mehr, wenn sie dann wieder wie üblich durch den Dreck robben und die nächste 08/15 Basis erschleichen🙃
Außerdem ist das Gameplay sowie Gunplay excellent. Da beißt die Maus kein Faden ab. Es gibt nicht den geringsten Grund, sich hier zu mockieren. Es gibt nichts witzigeres als jemandem nach einem Walljump in den Hintern zu schießen. Die Leute jammern bloß, weil sie nicht mithalten können🙈
udn genau die gleichen, die sich über BO7 movement beschweren sind die ersten, die bei Gears E-Day aus dem Häuschen waren, als das neue Sliding etc präsentiert wurde. Als ob auch nur irgendwas von dem was dort möglich ist, realistisch ist. Immer diese Heuchler😩
Ich finds immer interessant das man alles auf CoD schiebt und darin die Lösung sieht. Die beiden anderen Spiele die eingeschlagen sind bei Release werden völlig ignoriert und man vergleicht es mit Zeiten als dem nicht so war.
Es ist schon traurig wie planlos alles wirkt bei Ms.
Das schlimme ist ja nicht mal das Blops7 Debakel, CoD war ja nur der letzte Strohhalm der das wacklige Kartenhaus von Phil noch komplett zum Einsturz brachte.
Wie kann man es verpassen sich frühzeitig und zu Fixpreisen mit genug Speicher für Konsolen einzudecken…glaubte man selber nicht mehr an die Konsole?
Momentan machen sie ja mit jeder verkauften Konsole immensen Verlust und können auch nicht genug herstellen.
Das zeigt einfach schön wie Phil die Konsole komplett am Arsch vorbei ging. Er und Bond setzen lieber auf XCloud und Everything is a XBox.
Die Strategie, die Konsole als primäre Hardware zu vernachlässigen und alles auf Cloud und Abos zu setzen fliegt der jetzigen Führung um die Ohren weil das Fundament wegbricht…denn ohne Konsolen verkauft man auch keine Abos.
Der ABK Deal war halt n Rettungsversuch und MS hat sich damit künstlich schön aufgebläht. Da werden auch weiterhin noch ne Menge Mitarbeitende gehen dürfen, bis sich das gesund geschrumpft hat.