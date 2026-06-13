Microsoft: Actvision-Übernahme als Subventionierung für Xbox?

Laut einem neuen Bericht soll Microsoft geplant haben, mit Call of Duty die sinkenden Einnahmen der Xbox Studios auszugleichen.

Einem neuen Bericht zufolge soll Xbox sich von der Übernahme Activision-Blizzard und der damit verbundenen Call of Duty-Marke erhofft haben, die sinkenden Einnahmen der Xbox Studios ausgleichen zu können.

Laut Jez Cordan von Windows Central ging dieser Plan allerdings gehörig nach hinten los. Das schlechte Abschneiden von Call of Duty: Black Ops 7 habe vielmehr zu neuen Problemen für Xbox geführt. Letztlich habe man mindestens ein ganzes Jahr an Wachstum verschenkt:

„Die Aufnahme von Call of Duty in den Xbox Game Pass hat beiden Seiten geschadet. Da die Spieler vor dem Preis von 30 Dollar zurückschreckten, stand dem Xbox Game Pass weniger Geld zur Verfügung, um die durch den Game Pass kannibalisierten Umsätze von Call of Duty für die verbleibenden Spieler zu subventionieren. Das Modell brach unter seinem eigenen Gewicht zusammen und musste auf den niedrigeren Preis zurückgesetzt werden, wodurch ein Jahr oder mehr an Wachstum zunichte gemacht wurde.“ „Da Xbox keine Hardware mehr beschaffen konnte, um diese zu verkaufen und so neue Mitglieder für den Xbox Game Pass zu gewinnen – der bisher die Geldquelle war, aus der Xbox andere Geschäftsbereiche subventioniert hatte –, begann das Modell erneut zu bröckeln.“