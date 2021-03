Microsoft: Angeblich große Ankündigungen im April, Mai und Juni

Da Bethesda nun offiziell zu den Xbox Game Studios gehört, sieht Microsofts zunehmend beeindruckendes First-Party-Portfolio besser aus als je zuvor – was bedeutet, dass die Fans in den kommenden Monaten und Jahren einige große Ankündigungen des Plattforminhabers erwarten. Microsoft hat kürzlich bestätigt, dass ein Event im Sommer geplant ist, auf dem weitere Bethesda-bezogene Neuigkeiten bekannt gegeben werden sollen, aber Berichte von Insidern deuten darauf hin, dass sie in den kommenden Monaten noch viel mehr in petto haben könnten.

Einem Bericht von Jez Corden von Windows Central zufolge könnte Microsoft für Ende März – genauer gesagt für den 26. März – eine Veranstaltung planen, bei der es sich um ein technik- und plattformorientiertes Event mit einigen kleineren Spieleankündigungen handeln könnte.

Es scheint jedoch, als ob die kommenden Monate mit zahlreichen großen und kleinen Ankündigungen gespickt sein werden. Der leitende Redakteur von Windows Central, Daniel Rubino, behauptete kürzlich auf Twitter, dass Microsoft in den Monaten April, Mai und Juni mehrere „große Ankündigungen“ machen wird. Anstatt alles auf ein großes, zentrales Event zu konzentrieren, scheint es, als würde Microsoft stattdessen mehrere kleinere Events veranstalten, um über einen längeren Zeitraum hinweg eine Dynamik aufzubauen.

Einige aktuelle Berichte haben auch behauptet, dass Microsoft und Bethesda beide auf der E3 vertreten sein werden, und trotz der kürzlichen Übernahme, werden beide immer noch separate E3-Konferenzen abhalten. Da die Xbox im Jahr 2021 scheinbar mehr Spiele bekommt, die noch nicht angekündigt wurden, wäre es nicht überraschend, wenn sich die Ankündigungen über die kommenden Monate verteilen würden.

No surprise, but April, May, and June 2021 will be big announcement months for Microsoft. Instead of one big event, the company prefers smaller ones where it can keep the momentum going. https://t.co/u08ciEnDeQ

— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) March 11, 2021