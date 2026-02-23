Microsoft: Asha Sharma wird weiter verspottet und als „Concord der CEOs“ bezeichnet

Die neue Microsoft‑Gaming‑CEO Asha Sharma erlebt auf X einen rauen Start. Zahlreiche Nutzer bezeichnen sie inzwischen als „Concord der CEOs“ – ein bissiger Vergleich mit Sonys berüchtigtem Shooter Concord, der wegen Marketing‑Pannen und KI‑Kritik zum Internet‑Running‑Gag wurde.
Der Grund für den Spott: Sharma wurde in den vergangenen Tagen mit heftiger Kritik und Vorwürfen über angebliche KI‑Bot‑Unterstützung konfrontiert.
Seitdem herrscht auf ihren Social‑Media‑Kanälen Funkstille – ein Schritt, der die Diskussionen nur weiter anheizt. Einige sehen darin eine bewusste Krisenstrategie, andere interpretieren es als Unsicherheit in einer ohnehin angespannten Phase für Microsoft Gaming.
Fest steht: Der öffentliche Druck auf Führungspersonen im Gaming‑Sektor ist so hoch wie nie. Und Sharmas Start zeigt, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, wenn Authentizität, Kommunikation und Vertrauen infrage stehen.
Mir ist es relativ egal wer welchen Posten hat und ob die Person schwarz, weiß oder sonst was ist…… Hauptsache der Quacksalber Spencer ist endlich weg…..
Bin jetzt auf die kommenden Monate gespannt was die neue Führungsetage alles zu raus haut
Wurden früher die neuen CEOs auch so verspottet? Kann mich bei Phil gar nicht dran erinnern, als er den Posten übernahm?
Auch wenn das Internet nur einen gewissen Teil an Menschen repräsentiert, ist dieses Verhalten ein großes Social Media Theater.
So ein Verhalten der „Community“ ist wirklich das Allerletzte…
Die stecken im Klärschlamm der Gesellschft fest. Wer daran schuld ist? Gute Frage…
Aber warum hat man ihnen ein Megaphon da runter gelassen???
Kein Wunder das niemand darauf hört was die Kundschaft so will..
Dieses Verhalten ist äußerst kindisch und führt nicht dazu das man die Spieler ernst nimmt.
Ein Managerin muss gute Leute um sich bringen und mit denen zusammen einen Plan ausarbeiten wie man möglichst viel Gewinn mit dem Produkt erwirtschaftet. Ob die selber wie in dem Fall spielt oder nicht ist völlig egal. Besser wäre es gewesen wenn sie überhaupt nicht öffentlich in Erscheinung mit ihrem Gamerprofil getreten wäre, das sind nutzlose Infos. Der Plan die damit besser an die Spieler zu binden ist eigentlich irrelevant. Ihr Ziel muss es sein mit Taten die Ausrichtung der Xbox so zu steuern das es einen Zulauf gibt und mehr Umsatz generiert wird.
Ich finde wir entwickeln uns als Menschen wieder zurück. Gerade im Internet benehmen sich schon viele wie Primaten
Lautstarke Minderheiten kennen wir ja…. Die Mehrheit der vernünftigen Leute hält sich aus solchen unsinnigen Diskussionen heraus und wartet einfach mal ab. Sie soll jetzt erstmal ihren Job machen und dann kann man immer noch diskutieren.
Acht von zehn Leuten finden Mobbing gut
Eigentlich sind es 9 von 10.
Meine Herren…Skeptisch darf man ja sein, das gehört auch ein stückweit dazu, meiner Meinung nach. Aber diese eeewigen Shitstorms…Ich kann’s nicht mehr hören. 🤮🤮🤮
„Der Grund für den Spott: Sharma wurde in den vergangenen Tagen mit heftiger Kritik und Vorwürfen über angebliche KI‑Bot‑Unterstützung konfrontiert.“
Hab ich so gar nicht mitbekommen, nur ihren neu erstellten Gamertag mit ihren Vorzeige-Spielen hab ich gesehen. Das war natürlich eine sehr plumpe Aktion.
Wer solche Positionen einnimmt muss meiner Meinung nach mit extremen Gegenwind, Shitstorm usw klarkommen, ansonsten hast du da einfach nichts zu suchen, aber warscheinlich ist es ihr auch maximal egal 😀 Mich wundert die Kritik und die „Beobachtung“ nicht. Mir persönlich ist es aber letztendlich herzlichst egal wer da oben sitzt….Mann, Frau, Hund, Katze, Maus oder KI….Hauptsache es lüpt und der Kunde ist zufrieden. Sehe aber eher grau bis schwarz in die Zukunft was die Sparte Xboxgaming angeht, Mann darf gespannt sein und hoffen.
Du verstehst es nicht oder? Microsoft hatte eine eigene Webseite wo genau stand das Sie bevorzugt dunkle Hautfarben, andere Nationen, LGBTQ und Benachteiligte einstellen. Diese ist als Archiv noch im Internet zu finden und wurde glaube ich entfernt weil es unfair war gegenüber allen anderen Bewerbern und in einer rechtlichen Grauzone lag da hier genau wie bei Rassismus bestimmte Bewerbergruppen ausgeschlossen wurden. Was Du hier also um dich wirfst und allen vorwirfst den „rassismus“ Gegenüber der neuen Microsoft-Frau wurde von Microsoft selber nachweislich und belegt in mehreren Interviews und Magazinen, praktiziert. Wenn man also sagt was Microsoft selber zugegeben und praktiziert hat ist man rassistisch bloß weil man nicht auf deren Seite ist? Logik ist schwer denn somit wäre es egal ob dafür oder dagegen denn beides ist rassistisch, sowohl Microsoft als auch die die gegen die neue CEO sind. Die Einstellungspolitik Microsofts stand doch schon unter Bond genau deswegen in der Kritik. Und auch nochmal mein Gift im Herzen ist bei weitem nicht so schlimm wie dein toxisches Verhalten einen neuen User direkt als „krankhafte armselige Person“ zu bezeichnen. Da hilft auch kein Ablenken am Ende ist das ganz klarer Verstoß gegen Forumregeln und toxisches Verhalten als Paradebeispiel und hat in dem Moment nichts mehr mit Diskussion zu tun, sondern beleidigt direkt und persönlich.