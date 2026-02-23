Microsoft: Asha Sharma wird weiter verspottet und als „Concord der CEOs“ bezeichnet

Asha Sharma nach Shitstorm verstummt – Xbox‑Chefin wird auf X als „Concord der CEOs“ verspottet.

Die neue Microsoft‑Gaming‑CEO Asha Sharma erlebt auf X einen rauen Start. Zahlreiche Nutzer bezeichnen sie inzwischen als „Concord der CEOs“ – ein bissiger Vergleich mit Sonys berüchtigtem Shooter Concord, der wegen Marketing‑Pannen und KI‑Kritik zum Internet‑Running‑Gag wurde.

Der Grund für den Spott: Sharma wurde in den vergangenen Tagen mit heftiger Kritik und Vorwürfen über angebliche KI‑Bot‑Unterstützung konfrontiert.

Seitdem herrscht auf ihren Social‑Media‑Kanälen Funkstille – ein Schritt, der die Diskussionen nur weiter anheizt. Einige sehen darin eine bewusste Krisenstrategie, andere interpretieren es als Unsicherheit in einer ohnehin angespannten Phase für Microsoft Gaming.

Fest steht: Der öffentliche Druck auf Führungspersonen im Gaming‑Sektor ist so hoch wie nie. Und Sharmas Start zeigt, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, wenn Authentizität, Kommunikation und Vertrauen infrage stehen.