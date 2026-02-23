Microsoft: Aufatmen bei Xbox – Sarah Bonds Abgang sorgt für überraschende Reaktionen

„Erleichterung im Team“ – The Verge enthüllt interne Kritik an Bond und ihre umstrittenen Xbox‑Pläne.

Tom Warren von The Verge hat neue Einblicke in die Stimmung innerhalb von Microsoft Gaming veröffentlicht – und die fallen überraschend deutlich aus. Laut seinem Bericht sind viele aktuelle und ehemalige Xbox‑Mitarbeiter erleichtert, dass Sarah Bond das Unternehmen verlassen hat.

Warren beschreibt die interne Lage so: Viele Mitarbeiter seien „erleichtert“, dass Bond geht, da sie schwer zu führen gewesen sei und eine Teamstruktur aufgebaut habe, in der Widerspruch kaum geduldet wurde.

Gleichzeitig wird betont, dass Bond starke Partnerschaften aufbauen konnte – ein Punkt, den viele intern weiterhin positiv sehen.

The Verge nennt drei zentrale Punkte der Kritik

• Interne Erleichterung über Bonds Abgang

Laut Warren empfanden viele ihre Führungsweise als starr und wenig offen für andere Perspektiven.

• „Xbox Anywhere“ war Bonds Vision

Das Konzept, Xbox‑Erlebnisse auf möglichst viele Plattformen zu bringen, soll maßgeblich auf sie zurückgehen.

• „This is an Xbox ad“ war ihre Idee – und kam intern schlecht an

Die Kampagne soll viele Mitarbeiter „verärgert“ oder „beleidigt“ haben, weil sie als unpassend oder tonal verfehlt wahrgenommen wurde.

Der Bericht zeichnet ein Bild einer Führungskraft, die ambitionierte Visionen hatte, aber intern nicht immer Rückhalt fand. Bonds Abgang fällt zudem in eine Phase, in der Microsoft Gaming ohnehin im Fokus steht – mit neuen Strategien, neuen Verantwortlichen und einer Community, die jede Veränderung genau beobachtet.