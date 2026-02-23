Microsoft: Aufatmen bei Xbox – Sarah Bonds Abgang sorgt für überraschende Reaktionen

Tom Warren von The Verge hat neue Einblicke in die Stimmung innerhalb von Microsoft Gaming veröffentlicht – und die fallen überraschend deutlich aus. Laut seinem Bericht sind viele aktuelle und ehemalige Xbox‑Mitarbeiter erleichtert, dass Sarah Bond das Unternehmen verlassen hat.
Warren beschreibt die interne Lage so: Viele Mitarbeiter seien „erleichtert“, dass Bond geht, da sie schwer zu führen gewesen sei und eine Teamstruktur aufgebaut habe, in der Widerspruch kaum geduldet wurde.
Gleichzeitig wird betont, dass Bond starke Partnerschaften aufbauen konnte – ein Punkt, den viele intern weiterhin positiv sehen.
The Verge nennt drei zentrale Punkte der Kritik
• Interne Erleichterung über Bonds Abgang
Laut Warren empfanden viele ihre Führungsweise als starr und wenig offen für andere Perspektiven.
• „Xbox Anywhere“ war Bonds Vision
Das Konzept, Xbox‑Erlebnisse auf möglichst viele Plattformen zu bringen, soll maßgeblich auf sie zurückgehen.
• „This is an Xbox ad“ war ihre Idee – und kam intern schlecht an
Die Kampagne soll viele Mitarbeiter „verärgert“ oder „beleidigt“ haben, weil sie als unpassend oder tonal verfehlt wahrgenommen wurde.
Der Bericht zeichnet ein Bild einer Führungskraft, die ambitionierte Visionen hatte, aber intern nicht immer Rückhalt fand. Bonds Abgang fällt zudem in eine Phase, in der Microsoft Gaming ohnehin im Fokus steht – mit neuen Strategien, neuen Verantwortlichen und einer Community, die jede Veränderung genau beobachtet.
Für mich hat Sarah Bond immer ein Bild einer „zu“ starken Frau dargestellt. Ich entschuldige mich für meine kommende Wortwahl. Damit möchte ich niemanden auf den Schlipps treten.
People of Color und gerade auch Frauen haben es in der Branche schwer. Ich kann verstehen, dass man dort das Bild einer „Powerfrau“ verstärken möchte.
In meiner Wahrnehmung hat Sarah Bond aber oft damit über die Strenge geschlagen, sodass sie mir unsympathisch wirkte. Immer wenn ich sie reden hörte, sah ich nur einen Menschen, der sich ermächtigend darstellen wollte um der Welt zu zeigen: ‚Ich habe das gemacht‘.
Daher kann ich zumindest die Stimmen verstehen, die sich darüber freuen, dass sie mutmaßlich gegangen worden ist.
Inhaltlich muss ich aber sagen: Sie wird dort nichts für können; weder sie noch Phil Spencer.
Für die Xbox Zielgruppe ist Satya Nadella toxisch, da er den Fokus nur auf Finanzen legt, was möglicherweise auch den Positionswechsel von Tim Stuart erklärt.
Ohne Phil Spencer wäre Xbox vermutlich schon lange nicht mehr, da Xbox sich finanziell nicht rentierend entwickelt hätte. Jetzt wo Xbox aber Stabil läuft und Azure, Cloud, KI und Game Pass funktionieren, brauch man keine Menschen im Studio mehr, die nicht die Finanzen an erster Stelle legen.
Das ist vermutlich auch der Hauptgrund für die ABK Übernahme. Phil Spencer hatte 3 Traumübernahmen. Nintendo und Valve, welche beide vermutlich auch abgesegnet worden wären, aber unrealistisch sind. Danach noch Sega. Wäre um längen billiger gewesen, für den Game Pass aber ein Katalog-Füller.
Dann gab es noch Diskussionen zu Square Enix.
Ein Jahr später kam dann ABK auf. Eine Übernahme die ein zehnfaches kosten würde und das Geld niemals wieder einspielen könnte.
Overwatch zu dem Zeitpunkt war ein Wrack.
World of Warcraft geht auf sein Ende zu.
Diablo war durch Immoral verbrannt und das damals kommende PoE 2 war auch direkte Konkurrenz.
Call of Duty hat viele Spieler, aber schon lange nicht mehr die Klasse gehabt.
Der einzige realistische Grund für eine Übernahme sind nicht die Spiele, sondern die Spieler. Da sind die Kosten egal. Das Ziel: Millionen von PC und Mobile Spielern in das Xbox Ökosystem zu holen, damit man mehr Abos und später Cloud Dienste vertreiben kann.
Upps. Da habe ich etwas zu weit ausgeschweift… Tut mir leid 😀
Wollte nur sagen: Sarah Bond und Phil Spencer haben vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber die ganzen (für die Spieler) falsche Entscheidungen sind wohl fast alle auf Satya Nadella zurückzuführen.
Ich hoffe Sarah Bond und Phil Spencer gehen ihren Weg und können ihre Expertise in kleinen oder auch größeren Studios unterbringen. Vielleicht treffen sich Phil und Gabe mal zum Plausch 🙂
Viel Zustimmung für dich, nur eine kleine Korrektur:
Phil Spencers Traum Übernahme war tatsächlich ABK, was er so auch gesagt hat, da er selbst riesen Fan der Blizzard Bibliothek ist und er mit deren Spielen aufgewachsen ist.
Damals beim Kauf von Bethesda und ABK vergötterten alle P3, dann wurden über die letzten Monate die Rufe nach Rücktritt immer lauter – auch hier im Forum. Sarah Bond… Sie machte immer sehr auf die liebe gaming Mom aber so richtig glauben konnte ich ihr das nie, wobei ich mich da auch täuschen kann. Ich finde einiges was die beiden gemeinsam gemacht haben im Kern sogar recht gut, es war aber vieles nicht ganz zuende gedacht und die Kommunikation halt weitestgehend eine Katastrophe. Man wird jetzt sehen, wie es weiter geht.
Hmmm. Also soweit ich weiß, ist das Anywhere Programm, also auch, dass die Xbox-Spiele jetzt überall erscheinen, ein riesen Erfolg! Und zudem eh Nadellas Wunsch.
Das Xbox-Play-Anywhere-Feature ist wirklich eine Bereicherung für uns Kunden. 👌
Ja extrem. Das beste Feature der aktuellen Ära.
Ich denke der Gedanke hinter der „this is an Xbox“ Kampagne ist schon richtig, kommt aber 10 Jahre zu früh. Die Kunden von heute spielen eben überwiegend auf PC und Xbox Konsole. Die darf muss man ebenso im Blick behalten.
Die Idee dahinter ist gut, der Satz ist Quatsch. Sowas wie „Part of Xbox“ wäre viel sinnvoller gewesen, damit hätte man jeden Kunden angesprochen und die die „nur“ auf Handy/ Smart TV dezent darauf hingewiesen, dass es noch mehr gibt.
„Die Kunden von heute spielen eben überwiegend auf PC und Xbox Konsole.“…
PC und Playstsation….Da sieht man halt wie der Troll komplett an der Realität vorbei argumentiert…Bringt aber auch ab und an eine Prise Witz mit rein;-)
Dann kann es ja nur (noch) besser werden. ^^
Würde ja bedeuten, dass ein Kernteil der aktuellen Multiplattform Stategie auf sie zurückgeht, oder interpretiere ich das falsch? Ich hatte immer angenommen, die Sache geht hauptsächlich auf Nadella zurück, der da mehr auf den Aktienkurs schaut. Vielleicht ist es aber auch so, dass erst jetzt Nadella eingreift, was zur Richtungsänderung führt, weswegen auch Bond zusätzlich zu Spencer gehen musste. Aufjedenfall interessant und mal schauen, ob sich was ändern wird.
Nein es ist nicht nur auf ihren Misst gewachsen….da hat auch Spencer und Nadella ein wörtchen mitzureden….und vorallem Nadella ist ebenfalls ein befürworter der Multi Strategie
Naja diese ganzen Berichte kommen von Tom Warren, bei dem bin ich persönlich immer vorsichtig…der schreibt auch gerne mal Müll. Dennoch ist es schon lustig wie man nun Frau Bond zum Sündenbock machen möchte….für die ganzen Entscheidungen ist sie nicht alleine verantwortlich, das müssen auch andere genehmigen bzw absegnen…da ist am Ende auch Spencer und Nadella mit verantwortlich.
Und was die Exklusivität betrifft….es wundert mich sehr wie sich hier plötzlich alle wieder Exklusiv Spiele wünschen, als man Multi ging hieß es von allen hier noch…..“Die exklusive Strategie ist veraltet…nicht mehr zeitgemäß, gut dass man jetzt von allen Plattformen Geld einnimmt….“ und plötzlich sind Exklusiv Spiele wieder voll toll? 😛 Hatte es schon mal geschrieben….ein Fähnchen im Wind 🙂
Ich persönlich gehe nicht davon aus dass man von der Strategie wieder abrückt, würde auch keinen Sinn ergeben wenn man sich zb mal die Verkaufszahlen von Forza Horizon sich alleine auf der PS anschaut…das Halo Remake wird sich ähnlich gut auf der PS verkaufen.
Zeitexklusivität macht auch 0,0% Sinn da keiner sich extra eine andere Konsole kauft nur um Game XY 1 Jahr früher spielen zu können…dann wartet man halt. Ich würde mir auch keine Konsole kaufen nur um GTA 6 6 Monate früher spielen zu können….
Wie schon geschrieben, zu dem Thema gehören mehrere und nicht nur Sarah Bond, selbst wenn sie vielleicht die Idee hatte…am Ende entschieden Spencer und Nadella und der ist ja ebenfalls befürworter der Multi Strategie…als Geschäftsmann auch verständlich
Vielleicht war Sarah Bond intern nicht die beliebteste Chefin. Aber die „Berichte“ von Tom Warren sind generell auch mit Vorsicht und Skepsis zu genießen.
Es wird hier so dargestellt, als wäre sie alleine für die ganzen Fehler bei Xbox verantwortlich – mit Sicherheit nicht.