Microsoft: Das Beste aus Xbox und Windows wird für Handheld kombiniert

Mit einer Veränderung des Erlebnisses im Bereich Windows-Handheld-Gaming kann man noch in diesem Jahr rechnen. Diese Aussage machte Jason Ronald, VP of „Next Generation“ bei Microsoft.

Ronald war Teilnehmer einer Podiumsdiskussion bei der Veranstaltung „The Future of Gaming Handhelds“ von AMD und Lenovo. Dort machte er Andeutungen, das Xbox-Erlebnis auf Windows-PC zu übertragen.

Via The Verge sprach er später über die Innovationen bei den Konsolen und wie man diese auf PC und Handhelds bringen kann. Während ein Xbox-Handheld noch Jahre entfernt ist, wolle man die Erfahrung von Xbox und Windows miteinander kombinieren – das Ergebnis soll dieses Jahr zu sehen sein.

Ronald sagte: „Wir haben im Konsolenbereich lange Zeit sehr innovativ gearbeitet, und bei unseren Partnerschaften in der Branche geht es nun darum, wie wir diese Innovationen, die wir im Konsolenbereich entwickelt haben, auf den PC und den Handheld-Bereich übertragen können.“

„Ich würde sagen, es bringt das Beste von Xbox und Windows zusammen, denn wir haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, ein Weltklasse-Betriebssystem zu entwickeln, aber es ist wirklich an die Konsole gebunden. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir diese Erfahrungen sowohl für Spieler als auch für Entwickler in das breitere Windows-Ökosystem bringen können“, so Ronald weiter.