Microsoft: Blackley relativiert seine Aussagen zum angeblichen Aus von Xbox

Gestern sorgte eine Aussage von Seamus Blackley, einem der Schöpfer der ersten Xbox‑Konsole, für erhebliche Unruhe. Seine kritischen Kommentare zu den jüngsten personellen Veränderungen in Microsofts Gaming‑Sparte wurden vielerorts so interpretiert, als würde er das Ende der Marke Xbox prognostizieren.
Nun hat Blackley diese Interpretation deutlich zurückgewiesen. Auf Bluesky erklärte er, dass er mehrfach darauf angesprochen worden sei, ob er Xbox für tot halte – und dass dies nicht seiner Ansicht entspreche.
Er machte klar, dass ihm die Marke extrem wichtig sei und er eine tiefe emotionale Bindung zu Xbox habe. Der aktuelle Zustand der Gaming‑Sparte belaste ihn, weil er die Entwicklung mit großer Sorge verfolge.
Gleichzeitig betonte er, dass seine Kritik aus dem Wunsch nach Fortschritt und aus realistischer Selbstreflexion entstehe. Für ihn gehört es zu einem gesunden Entwicklungsprozess, Probleme offen anzusprechen, auch wenn dies schmerzhaft sein kann. Seine Aussagen zielten daher nicht auf ein Abgesang auf Xbox ab, sondern auf die Notwendigkeit, die aktuellen Herausforderungen ernst zu nehmen.
Damit versucht Blackley, die aufgeheizte Debatte zu beruhigen, ohne seine grundsätzliche Kritik an der Situation zurückzunehmen.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Think before u act! Komischer Typ…
Hab gerade mal nach dem gegoogelt, weil der mir Nix sagte, das ist wirklich nen komischer Vogel, der könnte sogar als Serienkiller durch gehen 😂😂🙈
Ich denke er war in seiner Aussage klar verständlich… Wie halt ein(e) Ex nach der Scheidung. Allerdings 24 Jahre später, wenn es schon etwas peinliche Züge angenommen hat.
Wurde schon auf fast allen GamingNews Kanälen als Wahrheit verkauft …
Hab gerade gelernt das er seit 2002 nicht mehr bei MS / Xbox gearbeitet hat.
Quasi nach dem Release der ersten Xbox war er bereits wieder raus.
Macht seine Aussagen noch dümmer.
Wie gesagt jedem kann mal soetwas passieren , aber wenn man seit über 20 Jahren nichts mehr mit dem Produkt oder der Firma zu tun hatte , sollte man sich mit Kritik zurückhalten .
Heute ist er schon wieder zurück gerudert, nachdem der Mist von ihm im jeden GamingNews Kanal verbreitet wurde.
Die Zukunft wird zeigen wohin die Reise geht!
Blackleys Sorge ist berechtigt. Wenn Spiele nur noch als Datenproblem verstanden werden, das man durch Algorithmen optimieren kann, verliert das Medium das, was die Xbox einst groß gemacht hat, die Leidenschaft für Innovation und einzigartige Erlebnisse. Sein Weckruf ist ein Appell dafür, Gaming nicht der reinen Konzern Effizienz zu opfern.
Dito… Genau davor warne ich auch seit Jahren
Leute wie Blackley und ich wollen gar nicht das Ende der Xbox Konsolen Brand „befeuern“, aber man SIEHT doch spätestens seit 2025, dass die K@cke bei Xbox echt am Dampfen ist! Genau darauf machen wir aufmerksam, selbst wenn es weh tut!
Hä jetzt wird wieder zurück gerudert 😅