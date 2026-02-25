Microsoft: Blackley relativiert seine Aussagen zum angeblichen Aus von Xbox

Nach heftiger Diskussion stellt Blackley klar, dass er Xbox nicht für tot hält – seine Kritik entspringt Sorge, nicht Resignation.

Gestern sorgte eine Aussage von Seamus Blackley, einem der Schöpfer der ersten Xbox‑Konsole, für erhebliche Unruhe. Seine kritischen Kommentare zu den jüngsten personellen Veränderungen in Microsofts Gaming‑Sparte wurden vielerorts so interpretiert, als würde er das Ende der Marke Xbox prognostizieren.

Nun hat Blackley diese Interpretation deutlich zurückgewiesen. Auf Bluesky erklärte er, dass er mehrfach darauf angesprochen worden sei, ob er Xbox für tot halte – und dass dies nicht seiner Ansicht entspreche.

Er machte klar, dass ihm die Marke extrem wichtig sei und er eine tiefe emotionale Bindung zu Xbox habe. Der aktuelle Zustand der Gaming‑Sparte belaste ihn, weil er die Entwicklung mit großer Sorge verfolge.

Gleichzeitig betonte er, dass seine Kritik aus dem Wunsch nach Fortschritt und aus realistischer Selbstreflexion entstehe. Für ihn gehört es zu einem gesunden Entwicklungsprozess, Probleme offen anzusprechen, auch wenn dies schmerzhaft sein kann. Seine Aussagen zielten daher nicht auf ein Abgesang auf Xbox ab, sondern auf die Notwendigkeit, die aktuellen Herausforderungen ernst zu nehmen.

Damit versucht Blackley, die aufgeheizte Debatte zu beruhigen, ohne seine grundsätzliche Kritik an der Situation zurückzunehmen.