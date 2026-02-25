Microsoft: Booty stellt klar: Es gibt keine KI‑Vorgaben von oben

Ein Diskussionspunkt rund um die Ernennung von Asha Sharma als Xbox-CEO betrifft ihre Vergangenheit in Microsofts CoreAI‑Organisation. Auf die Frage, wie sie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gaming‑Bereich steht, betont sie in einem neuen Interview, dass neue Technologien zwar Chancen bieten, aber klare Grenzen notwendig sind.
Sie macht auch erneut deutlich, dass Xbox keine Flut minderwertiger KI‑Inhalte zulassen werde. Für sie ist entscheidend, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und nicht zu beliebigen oder abgeleiteten Ergebnissen führt, die das Ökosystem verwässern würden.
Chief Content Officer Matt Booty ergänzte die Diskussion und räumt Gerüchte aus, Microsoft wolle Xbox von oben herab zu einer KI‑getriebenen Organisation umbauen. Er stellt klar, dass es keinerlei Vorgaben aus der Konzernspitze gebe und dass die Studios frei entscheiden können, welche Werkzeuge sie nutzen.
Für ihn ist KI ein unterstützendes Werkzeug, vergleichbar mit früheren Technologiesprüngen wie der Einführung von Photoshop, das sich schnell in der Branche etablierte, weil es den kreativen Prozess erleichterte.
Booty betont, dass kreative Arbeit weiterhin von Menschen geleistet wird und neue Technologien eher zusätzliche Spezialisten hervorbringen, die den Qualitätsanspruch an Spiele weiter erhöhen.
Er unterstreicht zudem, dass Xbox keine internen Vorgaben zum Einsatz von KI erhält und dass Teams frei sind, Technologien zu nutzen, die ihnen im Produktionsprozess helfen – etwa beim Schreiben von Code oder beim Finden von Fehlern.
Für Booty bleibt entscheidend, dass Technologie die kreative Arbeit unterstützt, nicht ersetzt. Xbox sieht sich weiterhin klar als Plattform für von Menschen geschaffene Spiele.
Wird alles die Zeit zeigen. Ich finde Teile der KI sind ja nicht schlecht und unterstützen, aber es sollte sich eben alles in Maßen halten.
KI Zwang wäre ja auch dumm. Wenn es sinnvoll eingesetzt werden kann, dann natürlich. KI auf Zwang einsetzen auf Kosten der Qualität, wäre sinnlos. Mit den Möglichkeiten durch KI Tools muss man sich als Studio aber auf jeden Fall auseinandersetzen.
Hoffentlich
Na wenn die das sagen, muss es ja stimmen. Auf Microslops Wort ist ja verlass…✌️
Matt Booty trau ich noch weniger über den Weg, er war schon immer der absolute Ja Sager.
Wenn am Ende die Zeitvorgaben extra knapp gesteckt werden das es nur durch KI geschafft werden kann dann werden viele Entwickler schon „freiwillig“ dazu greifen, da gibt es Mittel und Wege Arbeitnehmer zu überzeugen das sie KI brauchen.
Dann hoffen wir das es auch so bleibt.
Befehlen nicht, aber was wenn sie sie sagen, die Produktion nur soviel kosten darf, wird halt KI verstärkt eingesetzt werden müssen.
Ach deshalb wurden so viele Jobs aufgrund von KI gekündigt, verstehe.
Wenn das so bleibt ist das doch gut 👍🏻