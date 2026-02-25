Microsoft: Booty stellt klar: Es gibt keine KI‑Vorgaben von oben

Xbox setzt auf Kerncommunity statt Trendjagd und sieht KI als Werkzeug, nicht als Ersatz für kreative Arbeit.

Ein Diskussionspunkt rund um die Ernennung von Asha Sharma als Xbox-CEO betrifft ihre Vergangenheit in Microsofts CoreAI‑Organisation. Auf die Frage, wie sie zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gaming‑Bereich steht, betont sie in einem neuen Interview, dass neue Technologien zwar Chancen bieten, aber klare Grenzen notwendig sind.

Sie macht auch erneut deutlich, dass Xbox keine Flut minderwertiger KI‑Inhalte zulassen werde. Für sie ist entscheidend, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und nicht zu beliebigen oder abgeleiteten Ergebnissen führt, die das Ökosystem verwässern würden.

Chief Content Officer Matt Booty ergänzte die Diskussion und räumt Gerüchte aus, Microsoft wolle Xbox von oben herab zu einer KI‑getriebenen Organisation umbauen. Er stellt klar, dass es keinerlei Vorgaben aus der Konzernspitze gebe und dass die Studios frei entscheiden können, welche Werkzeuge sie nutzen.

Für ihn ist KI ein unterstützendes Werkzeug, vergleichbar mit früheren Technologiesprüngen wie der Einführung von Photoshop, das sich schnell in der Branche etablierte, weil es den kreativen Prozess erleichterte.

Booty betont, dass kreative Arbeit weiterhin von Menschen geleistet wird und neue Technologien eher zusätzliche Spezialisten hervorbringen, die den Qualitätsanspruch an Spiele weiter erhöhen.

Er unterstreicht zudem, dass Xbox keine internen Vorgaben zum Einsatz von KI erhält und dass Teams frei sind, Technologien zu nutzen, die ihnen im Produktionsprozess helfen – etwa beim Schreiben von Code oder beim Finden von Fehlern.

Für Booty bleibt entscheidend, dass Technologie die kreative Arbeit unterstützt, nicht ersetzt. Xbox sieht sich weiterhin klar als Plattform für von Menschen geschaffene Spiele.