Microsoft: CEO: Xbox-Fan zu sein bedeutet seine Xbox-Spiele überall zu zocken

Beim alljährlichen Aktionärstreffen von Microsoft wurden Fragen an Satya Nadella gerichtet. Der CEO wurde zur Übernahme von Activision Blizzard King befragt, welche Erträge es aus dieser Investition gibt und welche Fortschritte es hinsichtlich der allgemeinen Strategie für Spiele letztes Jahr bei Microsoft gegeben hat.

Laut Nadella habe er ein gutes Gefühl, besonders jetzt in der Hochsaison mit Call of Duty und dem neuen Black Ops. Der Launch, das Marketing und einfach der Hype um den Shooter sei „einfach fantastisch“.

Über die neue Werbekampagne „This is an Xbox“ sagte Nadella laut Game File, dass man damit neu definiert, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein, was seiner Ansicht alle Geräte miteinschließt, auf denen man seine Spiele spielt.

„Wenn ich darüber nachdenke, dann haben wir uns die Kategorie mit dem größten Wachstum im Unterhaltungsbereich ausgesucht, und das sind unserer Meinung nach die Spiele, und wir haben gesagt, wir sollten uns darauf konzentrieren.“ „Der Flight Simulator wurde sogar noch vor Windows und Office auf den Markt gebracht und ist somit eine der ältesten Franchises des Unternehmens. Und so haben wir uns gesagt, wir wollen die Freude am Spielen überallhin mitnehmen. Und deshalb geht es auch in der Werbung für Xbox, in der wir neu definieren, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein, darum, dass man Xbox auf all seinen Geräten genießen kann.“

Was denkt ihr über die Richtung, in die Microsoft mit Xbox geht? Eine Richtung, die möglicherweise auch gar keine exklusiven Xbox-Spiele mehr von Microsoft umfasst.